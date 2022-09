Putin ma nowego klienta? Indonezja o zakupach rosyjskiej ropy

Indonezja stoi przed dylematem. Presja w sprawie ropy z Rosji

Indonezja, największa gospodarka Azji Południowo-Wschodniej, od lat stosuje politykę nieangażowania się w sprawy mocarstw. - Byłby to zły PR, gdyby rząd to zrobił [ kupił rosyjską ropę - red.], ponieważ Indonezja jest narodem niezaangażowanym, a nawet była założycielem ruchu narodów niezaangażowanych - skomentował "FT" David Sumual, główny ekonomista Bank Central Asia w stolicy Indonezji Dżakarcie.

Brytyjski dziennik wylicza, że jeśli Indonezja dołączyłaby do Indii i Chin w zakupach ropy z Rosji, to dodatkowo pomogłoby to Moskwie zrównoważyć wiele utraconych dochodów z powodu spadku dostaw do Europy. Analiza "FT" dotycząca chińskich i indyjskich statystyk celnych wykazała, że kraje te zaimportowały 11 mln ton więcej ropy z Rosji w drugim kwartale 2022 r. w porównaniu z pierwszym kwartałe tego roku.