PwC: 45% polskich startupów chce zwiększyć zatrudnienie w ciągu 12 miesięcy

W ok. 28% przypadków problemy z rekrutacją wynikają po prostu z braku lub nieodpowiednich kompetencji kandydatów. 1/4 aplikujących - zdaniem respondentów biorących udział w badaniu - ma zbyt wysokie oczekiwania finansowe, a co piąty biorący udział w procesie rekrutacyjnym ostatecznie decyduje się podjąć zatrudnienie w większej lub bardziej stabilnej firmie.

"Przyciąganie i utrzymanie talentów to nie tylko problem startupów, ale wszystkich firm, widoczny szczególnie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Konkurencja wśród pracodawców jest ogromna, a coraz większa mobilność ludzi sprawia, że Warszawa nie konkuruje tylko z innymi ośrodkami w kraju, ale też z Oslo czy Tel Awiwem. Właściwa strategia w obszarze employer brandingu i zarządzania pracownikami jest kluczowa dla rozwoju firmy i zdobycia pozycji rynkowej. Z naszego badania wynika, że najbardziej pożądanymi przez startupy kompetencjami są: umiejętności interpersonalne i społeczne, nieszablonowe myślenie, kreatywność i kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów" - powiedział partner w PwC Piotr Wyszogrodzki, cytowany w komunikacie.

W badaniu przeprowadzonym przez PwC oraz Science-to-Business Marketing Research Centre na Münster University of Applied Sciences wzięło udział 540 start-upów z 18 kluczowych miast w regionie EMEA. Według respondentów, największym wyzwaniem dla rozwoju ich firm są: sprzedaż i dotarcie do klientów (23%), przyciąganie talentów i przekwalifikowanie (10%) oraz innowacje i rozwój produktów (9%). Z kolei na liście zagrożeń najwyższe miejsca zajmują: konkurencja (19%), szybko zmieniający się rynek (13%) oraz krajowe regulacje i biurokracja (12%).

"Jeśli chodzi o łatwość dostępu do finansowania dla startupów, Warszawa również nieznacznie odbiega od Europejskiej średniej: 43% vs 45%. Najlepsze w tym względzie są Helsinki, Tel Awiw i Oslo. Największe problemy z finansowaniem mają natomiast innowacyjne firmy w Rzymie, Dublinie i Zurichu" - napisano także.

"Każdego roku w ramach programu Startup Collider otrzymujemy kilkaset zgłoszeń od młodych firm, które chcą ze swoim rozwiązaniem dotrzeć do potencjalnych klientów. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wspólnie ze startupami opracowujemy ofertę dla klientów korporacyjnych, biorąc pod uwagę ich indywidualne potrzeby. Technologie i rozwiązania o charakterze globalnym prezentowane są również poza Polską w ramach międzynarodowej sieci PwC. Poziom zaawansowania technologicznego polskich startupów jest podobny do tych z innych europejskich krajów, mimo że pod względem kapitału nasze firmy są zazwyczaj mniejsze" - wskazała partner w PwC Jolanta Kokosińska.

W tym roku ruszył także program Future Space Accelerator. Jest skierowany do startupów z szeroko rozumianej branży kosmicznej. Projekt jest prowadzony przez Airbus Poland, Cleanproject, SatRevolution oraz PwC Polska. Wybrane startupy, oferujące innowacyjne rozwiązania, otrzymają wsparcie w zakresie optymalizacji modeli biznesowych, a dodatkowo będą miały możliwość współpracy z partnerami programu i ułatwiony dostęp do międzynarodowych inwestorów. Etap aplikacji do programu trwa do końca czerwca 2019 r., podało także PwC.