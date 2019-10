PwC: Blisko 90% polskich pracowników chce podnosić swoje kompetencje

"Z naszych badań wynika, że 89% polskich pracowników wyraża chęć podnoszenia kompetencji, a nawet przekwalifikowania, by pozostać na rynku pracy i dopasować do zmieniającej się rzeczywistości. Aż 87% przyznaje, że aby lepiej zrozumieć nowe technologie, uczestniczy w kursach i szkoleniach. Jednocześnie 63% respondentów twierdzi, że postępująca automatyzacja stwarza więcej możliwości niż zagrożeń i może rozwiązań kluczowe problemy współczesnego świata" - powiedział ekspert PwC Bartłomiej Polakowski podczas konferencji prasowej.

Polakowski zwrócił także uwagę, że jednym z wyzwań dla rozwoju biznesu na całym świecie jest właśnie m.in. luka kompetencyjna, które potwierdza także ostatnie badanie PwC "Global CEO Survey". Z badania wynika, że problem ten jest szczególnie widoczny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - aż 89% prezesów firm jako główne zagrożenie wskazuje dostęp do pracowników i kluczowych umiejętności.

"W 2018 r. wartość globalnego rynku gier edukacyjnych szacowano na 3,5 mld USD. Szacuje się, że jego wartość wzrośnie do 17 mld USD w 2023 r." - dodał ekspert PwC.

Przedstawiciele PwC podkreślili także, że w ciągu najbliższych czterech lat w ramach projektu " New world , new skills" firma przeznaczy 3 mld USD na projekty związane z podnoszeniem umiejętności cyfrowych swoich pracowników, a także pracowników wśród klientów.

"Świat młodych w dużej mierze jest dzisiaj przestrzenią digitalową - to w niej podtrzymuje się relacje i zdobywa przydatne w życiu umiejętności. Jak pokazują badania, nauka podczas gry zwiększą poziom przyswojonej wiedzy o 11% i jest o 20% bardziej efektywna niż tradycyjne metody nauczania. Dlatego w tym roku, Coca-Cola stworzyła narzędzie, które pozwoli młodym kształtować kompetencje przydatne w życiu i na rynku pracy. To kolejny, ważny element programu YEP uruchomionego przez Coca-Cola we współpracy z naszymi partnerami w 2018 r." - powiedziała dyrektor ds. korporacyjnych Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie Katarzyna Borucka, cytowana w komunikacie.