PwC ma umowę na plan rozwoju gospodarczego dla woj. kujawsko-pomorskiego

"Opracowanie przez PwC programu rozwoju gospodarczego województwa kujawsko-pomorskiego jest jednym z zadań projektu Regiogmina, który realizuje konsorcjum w składzie: województwo kujawsko-pomorskie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Budżet projektu to ponad 10,5 mln zł w 100% finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Gospostrateg - 'Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków'" - czytamy w komunikacie.

Jednym z działań PwC będzie powołanie do życia Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego, którego rolą ma być rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań środowiska gospodarczego oraz naukowego, prowadzenie działalności analitycznej i formułowanie rekomendacji.

"Program rozwoju gospodarczego regionu musi uwzględniać funkcjonujące już trendy społeczno-ekonomiczne, takie jak cyfryzacja czy wyzwania demograficzne, ale także przewidywać te, które dopiero za chwilę zyskają na znaczeniu. Kompleksowy i wybiegający w przyszłość program z jednej strony stanowi impuls do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, z drugiej - jest ważnym sygnałem dla inwestorów" - powiedziała partner w PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej Agnieszka Gajewska, cytowana w komunikacie.

"By efektywnie wspierać firmy i kreować rozwój gospodarczy województwa w ramach projektu Regiogmina, tworzymy mapę przedsiębiorstw, ich branż, powiązań i potrzeb. Przystąpiliśmy też do porządkowania i weryfikacji istniejących instrumentów wsparcia. Wierzę, że wypracowane w projekcie rozwiązania, czerpiące z dobrych wzorców największych gospodarek świata, ale dostosowane do specyfiki i uwarunkowań naszego regionu, będą nowym, skutecznym impulsem wzrostu. Wzrostu, którego beneficjentami będą wszyscy mieszkańcy Kujaw i Pomorza" - powiedział marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, cytowany w komunikacie.