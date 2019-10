PwC: Polskie BIZ mogą rosnąć ponad 10% rocznie i sięgną 19,6 mld zł w samym 2024

"Bezpośrednie inwestycje zagraniczne to ogromna szansa dla firm na pozyskanie nowych klientów. Korzyści z BIZ jest jednak znacznie więcej. To także możliwość poprawy efektywności przedsiębiorstwa, transfer technologii i dobrych praktyk zarządczych, integracja z globalną gospodarką czy dostęp do know-how i nowych kompetencji" - powiedziała prezes PFR TFI Ewa Małyszko, cytowana w komunikacie.

Jak podało PwC, według danych UNCTAD w 2018 roku do państw rozwijających się trafiło 52% światowych BIZ, a równocześnie grupa ta odpowiadała za 45% światowych BIZ wychodzących. W roku 2007 było to odpowiednio 31% i 15%.

"Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne w 2017 r. wyniosły nieco ponad 8 mld zł. Zdecydowana większość zainwestowanych środków była przeznaczona na nowe inwestycje. Co czwarta firma inwestycje lokuje w krajach, z którymi Polska sąsiaduje. Z naszych analiz wynika jednak, że relacja inwestycji zagranicznych polskich przedsiębiorców do PKB kraju nadal utrzymuje się poniżej średniej unijnej. Pełne wykorzystanie możliwości rozwojowych polskich firm i potencjału rynków zagranicznych zależy także od odpowiedniej polityki publicznej i dostępności instrumentów wsparcia" - powiedział dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC Dionizy Smoleń, cytowany w komunikacie.

"Na koniec 2017 roku skumulowana wartość polskich BIZ wyniosła 102 mld zł, z czego 27% było ulokowane u naszych bezpośrednich sąsiadów. Według danych OECD wartość polskich inwestycji zagranicznych jest wciąż stosunkowo niska w relacji do PKB. [...] Stosunek skumulowanych BIZ polskich inwestorów do PKB Polski jest śladowy - pomiędzy 2008 i 2017 rokiem wzrósł on co prawda z 1,5% do 5,4%, ale wciąż jest to zdecydowanie mniej niż w rozwiniętych krajach zachodnich" - czytamy w raporcie.