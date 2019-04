PwC: Tylko 3 debiuty na NewConnect, bez IPO na rynku głównym GPW w I kw. 2019

"W pierwszym kwartale 2019 roku na giełdzie w Warszawie odnotowano 3 oferty pierwotne (co oznacza jedną ofertę więcej w porównaniu do I kwartału 2018 roku). Wszystkie z nich miały miejsce na NewConnect, a łączna wartość przeprowadzonych ofert wyniosła jedynie 3 mln euro (21 mln euro mniej wobec analogicznego okresu ubiegłego roku). Polski rynek ofert publicznych utrzymuje zatem niską aktywność - ostatnim IPO na rynku głównym warszawskiego parkietu był debiut spółki Silvair, który miał miejsce w lipcu 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

"Niska aktywność na warszawskim parkiecie w I kwartale roku nie jest specjalnie zaskakująca - tradycyjnie jest to najspokojniejszy okres w roku, jeśli chodzi o napływ nowych debiutantów. Martwi natomiast brak emitentów na rynku głównym (nie licząc przenosin z NewConnect spółek XTPL oraz Datawalk), a jeszcze bardziej - bardzo krótka lista spółek, których zapowiedzi wskazują na możliwy debiut w kolejnych miesiącach 2019 r. Oczekiwanym sygnałem poprawy i kolejnym potwierdzeniem, że warszawska giełda grami stoi, może okazać się IPO producenta BoomBit, które ma szansę powtórzyć sukces Ten Square Games sprzed roku. Pamiętajmy jednak, że 2019 rok jest rokiem wielu znaków zapytania. Uruchomienie pracowniczych planów kapitałowych i utrzymująca się niepewność co do OFE , zmiany w unijnych regulacjach prospektowych czy wreszcie proponowane zmiany w ustawie o ofercie publicznej - wszystkie te czynniki sprawiają, że wielu potencjalnych debiutantów decyduje się przejść w stan 'czuwania' i oczekiwania na rozstrzygnięcia, które umożliwią zaplanowanie i przeprowadzenie IPO w warunkach mniejszej niepewności" - powiedział dyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC Bartosz Margol, cytowany w materiale.

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, w I kwartale 2019 roku łączna wartość IPO w Europie wyniosła zaledwie 0,7 mld euro i spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku o 12,4 mld euro. Odnotowano jedynie 32 debiuty (wobec 69 w I kwartale 2018 r.). Liderem w Europie pozostaje giełda w Londynie , na której przeprowadzono oferty o wartości 0,6 mld euro, co oznacza 78% wartości wszystkich IPO na europejskich rynkach w I kwartale 2019 roku, wskazano także.

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji, Serbii i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwszą ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej.