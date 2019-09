PwC: W ciągu ostatnich 5 lat 67% polskich firm zmagało się z kryzysami

Z badania PwC wynika, że wiele firm w ostatnich latach doświadczyło przynajmniej jednego rodzaju kryzysu - w Polsce było to 67% przedsiębiorstw, na świecie 69%. Najwięcej kryzysów dotyczyło płynności finansowej (25%), nadużyć zarządu (23%), a także awarii operacyjnych (takich jak zakłócenie działania) i technologicznych (po 22%). Patrząc na skutki przebytych sytuacji kryzysowych, najdotkliwsze okazują się być te z obszaru operacji i technologii (tj. awaria produktu, zakłócenie łańcucha dostaw, awaria technologiczna), podano.

"Wszyscy respondenci, którzy wzięli udział w naszym badaniu, spodziewają się, że w kolejnych latach ich firmy będą musiały zmierzyć się z sytuacją kryzysową. Przy tak szybko zmieniającym się otoczeniu biznesowym, zależności funkcjonowania od technologii i coraz bardziej rygorystycznym regulacjom pytanie o kryzys nie brzmi 'czy się wydarzy', ale 'kiedy'. Dlatego tak ważne jest przygotowanie się na różne scenariusze i wyciąganie właściwych wniosków z przebytych kryzysów. To, co najbardziej rzuca się w oczy przy porównaniu naszych firm z innymi, to brak odpowiedzialności za zarządzanie kryzysowe" - powiedział partner w PwC, lider zespołu usług śledczych i zarządzania ryzykiem nadużyć Marcin Klimczak, cytowany w komunikacie.