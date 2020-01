Pytlarczyk z mBanku: Wzrost PKB spowolni do 2,8% r/r w 2020 - poniżej potencjału

Analitycy mBanku przewidują spadek dynamiki inwestycji w 2020 roku do poziomu -2,6% r/r wobec wzrostu +6% r/r w 2019 roku.

"Mamy pozytywne sygnały zewnętrzne. Polska gospodarka jest bardzo dobrze zrównoważona zewnętrznie i kolejne miesiące przyniosą zrównoważenie wewnętrzne, nie jesteśmy zbliżeni do sytuacji bliskiej stagflacji" - dodał.

Ekonomiści podkreślili, że widać wyraźnie, iż w przypadku salda towarowego prym w jego zbliżeniu do zbilansowania przyniosło obniżenie trendu dynamiki importu. "Eksport zachowywał się w tym czasie bardzo przewidywalnie i nie widać żadnej, strukturalnej zmiany. Przyczyna poprawy salda handlowego leży prawdopodobnie w popycie wewnętrznym" - czytamy w raporcie mBanku.

Autorzy prognozują, że na początku roku konsumpcja będzie rosnąć o około 4% r/r, rok skończy z dynamiką wzrostu rzędu ok. 3% r/r lub niższą.

"Istnieją jednak powody, aby sądzić, że struktura konsumpcji przesunęła się w stronę usług, które są świadczone w kraju i tym samym dochodzi do obniżenia importu towarów. Dowodzi tego rozłączenie sprzedaży detalicznej towarów z konsumpcją. Obecnie znajomość sprzedaży detalicznej nie pozwala precyzyjnie prognozować konsumpcji. Byłoby to spójne z naturalną drogą, którą przechodzi kompozycja konsumpcji w zależności od dochodu per capita. Ta zmiana tłumaczy też bardzo zgrabnie brak reakcji salda handlowego na zmiany konsumpcji" - czytamy dalej w raporcie.