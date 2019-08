PZ Cormay miało 3,12 mln zł straty netto, 2,32 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.

"W I półroczu 2019 roku Grupa Cormay wypracowała 31,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, odnotowując 7,3 mln zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację oraz 0,9 mln zł skonsolidowanej straty netto. W okresie od marca do czerwca 2019 roku skonsolidowane przychody, EBITDA i strata netto wyniosły odpowiednio: 15,7 mln zł, 3,3 mln zł oraz 3,8 mln zł" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Janusz Płocica.

"Istotny wpływ na wynik netto grupy w II kwartale br. miała zmiana podejścia do wyceny wartości godziwej wynagrodzenia warunkowego (Earn-Out) przysługującego grupie z tytułu sprzedaży udziałów w spółce Diesse Diagnostica Senese. Przypomnę, że ustalona w umowie sprzedaży kwota Earn-Out może wynieść od 0 do 1,2 mln euro, w zależności od osiągniętych przez Diesse przychodów w bieżącym roku kalendarzowym. W ramach procesu badania sprawozdania półrocznego biegły rewident zarekomendował wycenę wartości godziwej Earn-Outu na dzień 30 czerwca 2019 roku w kwocie zerowej. Podjęta w związku z tym decyzja obniżająca wynik drugiego kwartału ma charakter pozabiznesowy i jest efektem ostrożności w podejściu do wyceny aktywów grupy. W ocenie zarządu prawdopodobieństwo wypłaty na rzecz grupy wynagrodzenia dodatkowego, biorąc pod uwagę aktualne wyniki Diesse, jest wysokie i może to w efekcie skutkować podwyższeniem wyniku grupy w przyszłości o kwotę otrzymanego Earn-Outu" - dodał.