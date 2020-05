PZ Cormay miało 7,33 mln zł straty netto, -1,23 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"Wyniki I kwartału należy oceniać w dwóch perspektywach: realnego biznesu i jego osiągnięć oraz raportowanych wyników finansowych, na które istotny wpływ miały jednorazowe, w przeważającej mierze niegotówkowe czynniki. W realnym biznesie osiągnęliśmy ponad 4% wzrostu rok do roku, w tym na rynku rosyjskim - drugim największym rynku spółki, ponad 15% wzrostu. Po targach Medica w końcu 2019 roku i prezentacji czterech nowych analizatorów, z początkiem 2020 roku rozpoczęliśmy ich rejestrację i to jednocześnie w kilkudziesięciu krajach. Dokonaliśmy znaczącego wzmocnienia spółki w zakresie sprzedaży i marketingu, m.in. zatrudniając pierwszy raz w naszej historii managera sprzedaży na Amerykę Południową ulokowanego w Brazylii, oraz lokalnego menedżera sprzedaży na rynek indyjski" - napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy.