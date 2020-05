PZPM i KPMG: Rejestracje aut osobowych spadły o 23% r/r w I kw. 2020 r.

"Już po wynikach pierwszego kwartału widać, że wpływ pandemii na branżę motoryzacyjną będzie bardzo duży. Szacunki mówią, że w drugim kwartale średni spadek sprzedaży wszystkich pojazdów może wynieść nawet 60-70%. Dotyczy to również segmentu premium, bo choć w momentach spadków sprzedaży, samochody premium na ogół sprzedawały się lepiej - tym razem mamy do czynienia z sytuacją nigdy wcześniej nie spotykaną. Obecnie większość firm wstrzymuje się z zakupami i wymianą flot, w tym samochodów premium, które były nabywane dla top managementu. Zakładając, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy sytuacja zacznie się stabilizować, jest nadzieja, że w trzecim i czwartym kwartale spadki będą niższe niż w drugim, jednak na powrót do stanu sprzed pandemii nie należy liczyć" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.