PZPM i KPMG: Rejestracje aut osobowych wzrosły o 4,5% r/r w 2019 r.

"2019 był kolejnym rokiem znaczącego wzrostu rejestracji samochodów osobowych. Rynek pojazdów użytkowych był stabilny dzięki lekkiemu wzrostowi w grupie samochodów dostawczych, choć w drugiej połowie roku wyraźnie spadła liczba zarejestrowanych samochodów ciężkich i autobusów. Niestety, może to odzwierciedlać pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego i ostrożniejsze podejście do zakupów nowych pojazdów - szczególnie dostawczych i ciężarowych. Rozczarowuje również początek bieżącego roku. Wydaje się, że może to być pierwszy rok spadków rejestracji samochodów osobowych po siedmiu latach wzrostów i przyhamowanie na rynku pojazdów użytkowych" - skomentował prezes PZPM Jakub Faryś, cytowany w komunikacie.