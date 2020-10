PZPM: Rejestracje nowych autobusów spadły o 32,9% r/r we wrześniu

"We wrześniu 2020 r. krajowi przewoźnicy zarejestrowali łącznie 110 nowych autobusów (-54 szt. /-32,9% r/r), co jest wynikiem bardzo zbliżonym do tegorocznej średniej rocznej, czyli 115 szt. To krok w kierunku normalizacji sytuacji po bardzo słabym sierpniu. W poprzednim miesiącu zarejestrowano zaledwie 68 autobusów (-58% r/r). Na lepszy, wrześniowy rezultat miał wpływ początek roku szkolnego i lekka liberalizacja sanitarnych obostrzeń, co rynek odebrał jako powiew optymizmu" - czytamy w komunikacie.

Od poziomu rejestracji osiągniętego w analogicznym miesiącu w ciągu dwóch ostatnich, bardzo dobrych lat (2018-2019), dzieli nas przepaść. Zbliżyliśmy się za to do wyniku z przeciętnego roku 2014, kiedy w dziewiątym miesiącu zarejestrowano 106 szt., a po trzech kwartałach rezultat był również zbliżony do obecnego (1108 szt. wobec 1037 szt.) Cały rok zamknął się wtedy wynikiem 1473 szt. Teraz może być podobnie, ocenia PZPM.

W ciągu III kwartałów br. polscy przewoźnicy zarejestrowali łącznie 1037 nowych autobusów. W ciągu ostatniego miesiąca różnica w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. zwiększyła się do 941 szt. r/r (-47,6%), podczas gdy po sierpniu było to 887 szt. (-48,9% r/r), w lipcu 792 szt. (-48% r/r/), a po czerwcu - 848 szt. (-55% r/r/). Do tego głębokiego spadku - poza oczywiście pandemią koronawirusa - przyczyniły się bardzo dobre wyniki z pierwszej połowy ub.r., a szczególnie rekordowe rezultaty osiągnięte od kwietnia do czerwca 2019 r. co dało wysoką bazę do obecnych porównań, podsumowano.

