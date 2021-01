PZPM: Rejestracje nowych pojazdów użytkowych pow. 3,5 t spadły o 28% r/r w 2020

"W grupie samochodów ciężarowych rejestracji ubyło o 27% w porównaniu z rezultatem od stycznia do grudnia 2019 r., a w grupie autobusów o 39,9%" - czytamy w komunikacie.

"W grudniu 2020 r. zarejestrowano 2 448 pojazdów użytkowych pow. 3,5t, to więcej aż o 37,9% niż rok wcześniej. Ostatni miesiąc zamknął się średnim wynikiem dla analogicznego miesiąca z ostatnich 6. lat (od 2015 r.). Po bardzo trudnym ubiegłym roku jest to dobry rezultat mimo spadku m/m o 16,3%. Wysokie, porównywalne z osiągniętym w listopadzie tempo wzrostu r/r, to podobnie jak i miesiąc wcześniej efekt niskiej bazy z 2019 r." - czytamy dalej.