PZPM: Rejestracje nowych przyczep i naczep wzrosły o 4% r/r w październiku

"W październiku 2020 r. rynek nowych przyczep i naczep wszystkich rodzajów zwiększył się r/r piąty miesiąc z rzędu. Tym razem tempo zmiany nie było już dwucyfrowe i wyniosło 4%. Rejestracje w ostatnim miesiącu osiągnęły łącznie 6 929 szt. Motorem wzrostu były naczepy (+14,6%), które po 16. miesiącach nieprzerwanych spadków (od czerwca ub.r. do września br.) zwiększyły swoją liczebność. Dzięki temu w październiku ich udział w całej grupie wzmocnił się o ponad 7 punktów procentowych do 26%. Natomiast przyczepy lekkie (+2,7%), które także w dużym stopniu przyczyniły się do ogólnego wzrostu, nadal stanowiły zdecydowaną większość (52,2% udz. wobec 58,5% przed miesiącem). W ostatnim miesiącu jedynie przyczepy ciężarowe wypadły na minusie (-6,8%)" - czytamy w komunikacie.