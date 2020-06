PZPM: Rejestracje samochodów o DMC do 3,5 t spadły o 53,7% r/r w maju

To jednocześnie o 6,8 tys. szt. więcej niż miesiąc wcześniej (+37,9% m/m), przy czym był to pierwszy wzrost m/m od początku 2020 roku, podano również.

"W trzecim miesiącu trwania pandemii nastąpiło lekkie wyhamowanie spadku rejestracji samochodów osobowych i dostawczych. Jeśli przyjąć, że początek tzw. lockdownu nastąpił 20 marca to tempo spadku od tego okresu dla samochodów osobnych przedstawia się następująco: ostatnia dekada marca -65% r/r, kwiecień -67,1% r/r, maj -55,1% r/r. a dla samochodów dostawczych odpowiednio: -57% r/r, 55,6% r/r i 43,5% r/r. Trend ten potwierdza także odniesienie do poprzedniego miesiąca, gdzie rejestracje samochodów osobowych wzrosły +38,8% m/m, a dostawczych +32,5% m/m. Podobne zjawisko powinno utrzymać się jeszcze w ostatnim miesiącu przed wakacjami, czyli w czerwcu" - czytamy dalej.

Od początku 2020 r. zarejestrowano łącznie 163 519 samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 t i jest to wynik niższy o 37,7% niż rok wcześniej (-98 856 szt.). Rejestracje samochodów osobowych zmniejszyły się w skali roku o 38,3% (do 144 024 szt.), a dostawczych o 33% (do 19 495 szt.), podano także w komunikacie.