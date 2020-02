PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 10,6% r/r w 2019 r.

"Ustanowione rok wcześniej rekordowe poziomy sprzedaży nowych samochodów do firm, napędzane widmem zmiany regulacji prawnych, okazały się trudne do pokonania. W rezultacie, rynek w 2019 roku przez zdecydowaną większość czasu zmagał się z utrzymaniem wyników z 2018 r., a w przypadku konkurencyjnych do wynajmu długoterminowego form finansowania aut służbowych, nawet ze spadkami sprzedaży. Na tym tle zdecydowanie wyróżniał się wynajem długoterminowy samochodów, który mógł poszczycić się w całym tym okresie wzrostami" - czytamy w komunikacie.

"W wynajmie długoterminowym znalazł się więcej niż co piąty (22,1%) nowy samochód osobowy nabywany w 2019 roku przez firmy i przedsiębiorców. Branża wynajmu długoterminowego zakupiła łącznie 86,8 tys. nowych aut osobowych i jej udział w całkowitej sprzedaży samochodów do firm zwiększył się w 2019 r. o 0,8% r/r" - czytamy dalej.

W 2019 r. wzrost rynku wynajmu długoterminowego (łącznej liczby aut w usłudze Full Serwis Leasing) był o 10,6% wyższy niż rok wcześniej. Pomimo, że miniony rok był dla branży flotowej w kraju bardzo wymagający, co wynikało z takich czynników jak wysoka baza porównawcza ustanowiona w 2018 r., znaczące zmiany przepisów podatkowych w rozliczaniu aut służbowych, a także wdrożenie nowego standardu rachunkowości MSSF 16, to wynajem długoterminowy rozwijał się nadal w wysokim, dwucyfrowym tempie, nie odbiegającym w istotny sposób od wzrostów w ostatnich latach, podkreślono.

Na koniec grudnia 2019 r. w łącznej flocie firm wynajmu długoterminowego należących do PZWLP (reprezentujących ok. 80% rynku) znajdowało się łącznie blisko 157,6 tys. samochodów, z czego zdecydowana większość (94,4%) w usłudze Full Serwis Leasingu. Wśród najpopularniejszych aut znalazły się: Skoda Octavia , Volkswagen Passat , Opel Astra , Ford Focus i Skoda Fabia , podano także.

"Większa o ponad 10% liczba nowych aut osobowych kupionych przez osoby prywatne, przy jednoczesnym wyhamowaniu importu używanych samochodów zza granicy, powodowanego przez tę grupę klientów w Polsce, to zjawisko, które należy ocenić bardzo pozytywnie. To bardzo dobra informacja dla całego rynku motoryzacyjnego w naszym kraju. Mamy nadzieję, że taka tendencja utrzyma się przez dłuższy czas. Oznacza to, że w zeszłym roku Polacy w przypadku podejmowania decyzji o zakupie auta, coraz chętniej wybierali samochody nowe, przeciwstawiając je używanym autom zza granicy. Decydując się już natomiast na samochód z drugiej ręki, chętniej niż do tej pory korzystali z oferty krajowych pojazdów używanych. To bardzo pozytywne zjawisko, zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa drogowego, jak i ekologii" - skomentował prezes PZWLP i dyrektor generalny Arval Polska Grzegorz Szymański, cytowany w materiale.