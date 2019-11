PZWLP: Rynek wynajmu długoterminowego aut wzrósł o 9,5% r/r w III kw. 2019 r.

"Branża wynajmu długoterminowego samochodów w Polsce ma powody do zadowolenia. Pomimo, że w III kwartale roku sprzedaż nowych aut do firm spadła i gorsze niż przed rokiem wyniki odnotowały wszystkie konkurencyjne rodzaje finansowania pojazdów firmowych, to sprzedaż aut w wynajmie długoterminowym, nawet w obliczu takich niekorzystnych zjawisk rynkowych, nadal rosła. Wynajem długoterminowy cieszy się w Polsce wciąż rosnącą popularnością, zdobywając w ostatnich kilkunastu miesiącach coraz większą rzeszę klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor MŚP jeszcze do niedawna stanowił marginalny udział w wynajmie długoterminowym, a obecnie coraz chętniej sięga po ten rodzaj finansowania swoich samochodów firmowych. Obserwujemy, że część małych i średnich przedsiębiorstw zastępuje wynajmem długoterminowym wcześniej wykorzystywany klasyczny leasing finansowy. Małe firmy doceniają takie zalety wynajmu długoterminowego jak chociażby stałe i niższe w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami koszty aut

służbowych, prostotę rozliczeń, minimalne zaangażowanie w administrację, naprawy, ubezpieczenia czy serwisowanie samochodów oraz brak konieczności wpłaty własnej" - skomentował prezes PZWLP i Regional Manager of Central Europe w Arval Grzegorz Szymański, cytowany w komunikacie.