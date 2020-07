QubicGames chce wydać ok. 25 tytułów na Nintendo Switch w Japonii do 31 III 2021

"Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, że udało nam się powrócić do wydawania gier w Japonii. Wszystko wskazuje, że w roku 2020 przekroczymy planowane do wydania 15 tytułów na rynku japońskim, a wliczając gry wydane do końca marca 2021 roku liczba ta powinna osiągnąć 25 tytułów. Umożliwi nam to mocne wejście na rynek japoński, a następnie kolejne rynki azjatyckie, cross promocję pomiędzy wprowadzanymi tytułami i wzrost potencjału przychodowego gier wydawanych na konsoli Nintendo Switch" - powiedział prezes QubicGames Jakub Pieczykolan, cytowany w komunikacie.