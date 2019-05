technologie 1 godzinę temu

QubicGames ma umowę na wydanie 'Get Me Outta Here' na Nintendo Switch

QubicGames zawarł z firmą Rossman Bros Games LLC. istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Get Me Outta Here" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji do gry developer otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry.