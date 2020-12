Quercus TFI ma warunkową umowę kupna DI Xelion od Banku Pekao

"Stosownie do zapisów umowy, wykonanie transakcji nabycia udziałów Xelion uzależnione będzie od spełnienia w terminie do 15 miesięcy od dnia zawarcia umowy m.in. następujących warunków:

- uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), o ile zgłoszenie zamiaru koncentracji do prezesa UOKiK będzie konieczne,

"Ostateczna Cena Sprzedaży będzie znana na moment nabycia udziałów Xelion i zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym właściwymi przepisami prawa. Wartość transakcji dla banku wyniesie od 38 452 000 zł do 39 548 000 zł i zostanie powiększona w przypadku wypracowania przez Xelion zysku netto (z wyłączeniem niepieniężnych zdarzeń jednorazowych i niepowtarzalnych) w okresie od 1 stycznia 2020 r. do dnia zamknięcia transakcji" - czytamy dalej.