Quercus TFI miało 19,58 mln zł zysku netto, 19,56 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Na sytuację finansową Quercus TFI S.A. i osiągane wyniki finansowe istotny wpływ ma wielkość i struktura aktywów pod zarządzaniem, tj. wartość aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych (włączając subfundusze) i portfeli instrumentów finansowych. Z kolei skłonność klientów do powierzania aktywów do zarządzania jest ściśle powiązana z sytuacją na rynkach finansowych oraz osiąganymi przez nas wynikami inwestycyjnymi (stopami zwrotu)" - napisał prezes Sebastian Buczek w liście załączonym do raportu rocznego.