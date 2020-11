giełda 1 godzinę temu

Rada Przedsiębiorczości: Zamykanie branż, głęboki lockdown to ostateczność

Rada Przedsiębiorczości zaapelowała do przedsiębiorców o restrykcyjne przestrzeganie rygorów sanitarnych, do dyscypliny i odpowiedzialności, by w ten sposób uniknąć głębokiego lockdownu. Do rządu natomiast zwróciła się z apelem o opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu ochrony sanitarnej dla przedsiębiorstw.