Radpol widzi możliwości dalszej poprawy sytuacji finansowej

Systematyczna poprawa sytuacji finansowej spółki w porównaniu do roku ubiegłego związana jest ze wzrostem przychodów i wyników oraz z przeprowadzonymi procesami optymalizacyjnymi, podkreślono.

Zadłużenie netto spadło do 34,4 mln zł na 31 grudnia 2018 r. z 37,4 mln zł na koniec grudnia 2017 r.

Radpol to wytwórca i dostawca instalacji do przesyłu ciepła, produktów dla energetyki oraz rur z tworzyw sztucznych do instalacji wodnych, kanalizacyjnych i gazowych, a także rozwiązań dla innych gałęzi przemysłu. Kluczowymi odbiorcami produktów grupy są takie sektory, jak energetyka, gazownictwo, ciepłownictwo, kolejnictwo czy motoryzacja. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.