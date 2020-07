Rafako: Zakończył się kolejny etap prac rozruchowych bloku 910 MW w El. Jaworzno

Rozpalenie kotła to kolejny etap prac rozruchowych, które mają na celu uruchomienie, regulację i optymalizacje poszczególnych układów bloku. W ubiegłym miesiącu strony podpisały aneks do umowy, który określił zasady dalszej realizacji kontraktu. Określono w nim zasady wykonywania przez wykonawcę prac dodatkowych, w tym dodatkowego opomiarowania i optymalizacji dysz palników węglowych, co w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo pracy kotła. Była to jedna z głównych rekomendacji niezależnej komisji awaryjnej, powołanej po awarii podczas próbnego rozruchu, która zdaniem komisji wydarzyła się z przyczyn niezależnych od wykonawcy, poinformowano.