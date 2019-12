Rafako zostało zakwalifikowane do III fazy projektu NCBR 'Program Bloki 200+'

Łączna wartość finansowanych przez NCBiR prac wykonywanych w ramach Fazy III to 86 552 458,60 zł brutto. Warunkiem rozpoczęcia fazy III było przedstawienie przez Rafako weksla gwarancyjnego stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy z NCBiR opiewającego na równowartość przyznanego dofinansowania oraz przedłożenie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania blokiem referencyjnym do prac w fazie III, przypomniano.