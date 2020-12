Rafamet dostarczy PKP Intercity Remtrak maszyny wyleasingowane przez ARP Leasing

"W ramach zawartych umów, idzikowicki oddział PKP Intercity Remtrak wzbogaci się o sześć nowoczesnych, wysokiej klasy maszyn do obróbki kół i zestawów kołowych taboru kolejowego. Urządzenia zostaną dostarczone na zasadzie leasingu na okres 120 miesięcy i jeszcze w tym roku trafią do zakładu. Kontrakt zobowiązuje Rafamet do dostarczenia i uruchomienia maszyn, a także przeszkolenie pracowników PKP Intercity Remtrak z ich obsługi. Zamówienie jest realizowane w ramach III etapu rozbudowy oddziału spółki w Idzikowicach" - czytamy w komunikacie.