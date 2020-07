Rainbow Tours spisał na straty ponad 9 mln zł. Chodzi m.in. o należności od hoteli

Choć na szczegółowe informacje na temat wyników za ten rok będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, na wtorek zaplanowana jest publikacja raportu za 2019 rok. Już w weekend zarząd poinformował, że zyski będą wyraźnie niższe niż wynikało to z jednostkowych sprawozdań.

Rainbow Tours podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość należności ze sprzedaży usług wobec kontrahentów. Część z nich jest bowiem w upadłości. Do tego dochodzą należności z tytułu zaliczek wypłaconych na poczet świadczenia przez kontrahentów usług, głównie hotelowo-destynacyjnych, co do których istnieje potencjalne wysokie prawdopodobieństwo nieściągalności.