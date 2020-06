Podwyżki płac wyhamowały. Do Niemców tracimy kolejne lata

Statystyki mają często do siebie, że jednego miesiąca potrafią być bardzo słabe, po czym wszystko wraca do normy. W tym przypadku wzrost płac zwolnił trzeci miesiąc z rzędu. A do tego prognozy ekonomistów sugerują, że o tempie wzrostu płac z ostatnich lat można zapomnieć i to na dłużej.