Zatrudnienie maleje i podwyżki już nie takie. Średnia płaca to 5120 zł brutto

Od 2013 roku zatrudnienie w Polsce tylko rosło (porównując dane rok do roku). Trend ten odwrócił się w kwietniu, a w maju problem się pogłębił - wynika z najnowszych danych GUS.

W rok liczba osób pracujących w średnich i dużych firmach (z ponad 9 pracownikami) zmalała o 3,2 proc. To nawet gorszy wynik od prognozowanego przez ekonomistów spadku o 2,6 proc.

Warto przypomnieć, że jeszcze w 2019 roku tempo zatrudniania nowych pracowników dochodziło do 3 proc. rocznie, a w szczytowym momencie 2017 roku wynosiło około 4,5 proc. Teraz dość szybko statystyki maleją.

"W maju, podobnie jak w poprzednim miesiącu, zaobserwowano dalsze ograniczenie zatrudnienia w części podmiotów, co przełożyło się na spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 1,4 proc. w porównaniu z kwietniem bieżącego roku, kiedy to odnotowano spadek o 2,4 proc. i jednocześnie o 3,2 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku" - wskazuje GUS.