Koronawirus bije w notowania i wyniki banków. Straty idą w miliardy

Wartość rynkowa (szacowana na podstawie notowań giełdowych) pięciu największych banków (PKO BP, Pekao, Santander, ING, mBank) na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy spadła w sumie o około 34 mld zł. To tak jakby zniknęły z rynku dwa banki: PKO BP i Millennium. Na dodatek dotychczasowe prognozy wskazują, że pod względem wypracowanych zysków z działalności może to być najgorszy rok od wielu lat.

Koronawirus nie dzielił ciosów po równo

Pod względem wartości akcji na giełdzie w Warszawie najwięcej stracił Bank Pekao. Gdy w Polsce odkryto pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem (4 marca), kosztowały one nieco ponad 94 zł za sztukę. Teraz są warte około 58 zł. To oznacza zjazd o blisko 40 proc., a w międzyczasie traciły nawet 50 proc. Przekładając to na konkretne pieniądze, wychodzi na to, że rynkowa wartość Banku Pekao spadła od 4 marca z 24,7 mld zł do 15,3 mld zł.