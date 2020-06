Najbogatsi biznesmeni branży medycznej. Potrafili przekuć koronawirusa w pokaźne zyski

Koronawirus uderzył w większość branż na całym świecie. Część biznesów tej próby nie wytrzyma, a wiele będzie potrzebowało długiego czasu, by wrócić do poziomu sprzed epidemii. Jednak nie wszystkie firmy narzekają. Np. dla przedstawicieli szeroko rozumianej branży medycznej (producenci szczepionek, leków, maseczek itp.) obecny kryzys może być okazją do zarobienia ogromnych pieniędzy.