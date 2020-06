Wypłaty w zarządach państwowych spółek wyższe o połowę. Ciągle jednak niższe niż za PO

Dziewięć największych spółek giełdowych (z indeksu WIG20) nadzorowanych przez ministra Jacka Sasina w ubiegłym roku wypłaciło zarządom w sumie nieco ponad 79 mln zł. A to o blisko 50 proc. więcej niż w 2018 roku. To kwota większa także od sumy wypłaconej w 2017 roku.

Do najbardziej hojnych spółek można zaliczyć PKO BP, PZU i PGNiG, gdzie koszty wynagrodzeń zarządów liczone są w kilkanastu milionach złotych rocznie. Warto dodać, że liczymy nie tylko płace obecnych członków zarządów, ale też wypłaty ich poprzedników (np. odprawy), które miały miejsce w konkretnym roku. To istotne, bo w ostatnich latach we władzach państwowych spółek dochodziło do licznych zmian. Są spółki, które przez kilka lat miały kilku prezesów.