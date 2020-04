Zarobki w spółkach Skarbu Państwa. Ranking najlepiej opłacanych prezesów

Kryzys gospodarczy wywołany koronawirusem zmusi polskie firmy do cięć kosztów i zwolnień. Dobry przykład dał ostatnio zarząd LPP (właściciel sieci odzieżowych takich jak Reserved czy Cropp), który rozpoczął szukanie oszczędności od siebie. Wszyscy członkowie zarządu zgodzili się na czas epidemii obniżyć swoje wynagrodzenia do symbolicznej złotówki .

Czy za przykładem LPP pójdą inne spółki ? Gdyby na to samo zdecydowały się władze dziewięciu największych państwowych spółek giełdowych z indeksu WIG20, mogłyby oszczędzić w sumie ponad 6 mln zł. Każdego miesiąca. Takie wnioski można wysnuć z analizy wynagrodzeń zarządów za 2019 rok.

Niektórzy pracownicy w najbliższych tygodniach będą musieli się zgodzić na obniżkę pensji - żeby w ogóle utrzymać pracę. Czasem będzie to 20 proc., a innym razem 50 proc. wynagrodzenia. Gdyby również władze hojnego PKO BP zdecydowały się na taki krok, bank oszczędziłby miesięcznie od 300 do 700 tys. zł. To równowartość 60-130 średnich pensji.