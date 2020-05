Hojne premie dla najlepiej zarabiających prezesów w Polsce. Wszystkich zdystansował Szwed

Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że często gigantyczne premie nie idą w parze z np. zyskami wypracowanymi w danym roku przez całą spółkę. Ponad to, przeglądając wiele sprawozdań finansowych trudno jednoznacznie zidentyfikować za co dokładnie zostało wypłacone dodatkowe wynagrodzenie.

Ubiegły rok należał przede wszystkim do szefa największej spółki deweloperskiej Echo Investment. Po czterech latach prezesury Nicklas Lindberg doczekał się sowitej premii . Zarobił w 2019 roku w sumie prawie 25 mln zł. To oznacza 484 proc. podwyżki, choć formalnie jego podstawowe wynagrodzenie spadło do około miliona złotych. Nieco ponad dwa miliony zarobił w spółkach zależnych, a premii wyszło prawie 21 mln zł.

Warto w tym momencie zaznaczyć, że wielu prezesów premiowanych jest nie za bieżący rok, a za poprzedni lub nawet kilka lat wstecz, co zaburza możliwość oceny zasadności nagradzania przez postronne osoby. Nie zawsze jednak wynika to wprost z informacji przekazywanych przez spółki.

- Przecież nikt w to nie uwierzy. Dodatkowo tylko niewielki procent spółek giełdowych w pełni informuje o swoich programach motywacyjnych, a wśród tych co informują, znaczny procent nie podaje na jakich zasadach działają te programy - podkreśla.

Ekspert wskazuje, że np. w USA podstawa to około 12 proc. wynagrodzenia całkowitego, co w znacznej części wynika z rozwiązań podatkowych. W Europie część zmienna, czyli np. premie to około 40 proc. wynagrodzenia menedżerów. Niestety trudno jednoznacznie powiedzieć jak to jest w polskich spółkach giełdowych.