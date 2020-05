Echo Investment hojnie wynagrodziło prezesa. Premia 20-krotnie większa od podstawy

Okazuje się, że to nic przy kwocie, jaką zainkasował w ubiegłym roku prezes Echo Investment Nicklas Lindberg. Szefa największego polskiego banku przebił 10-krotnie. Prezes jednego z największych polskich deweloperów zarobił dokładnie 24 mln 972 tys. 867 zł.

Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że tak gigantyczna suma w głównej mierze wynika z wielkiej premii przyznanej prezesowi. Sama podstawa to "zaledwie" 1 mln 76 tys. zł. Dwukrotnie więcej dostał wynagrodzenia ze spółek zależnych od Echo Investment. Za to premia wyniosła dokładnie 20 mln 861 tys. 365 zł.