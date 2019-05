Ranking najbogatszych prezesów. Filipiak wciąż na czele

Giełdowa spółka Comarch opublikowała w poniedziałek raport roczny za 2018 r. i zrobiła to tradycyjnie prawie na ostatnią możliwą chwilę. To w takich raportach prezentuje się pensje członków zarządu. Osoby zainteresowane tym, ile w ciągu roku dostał pensji Janusz Filipiak, musiały uzbroić się w cierpliwość.

Nie inaczej było w ubiegłym roku. Pensja Filipiaka wyniosła 12,4 mln zł, czyli 1,03 mln zł miesięcznie, co daje mu bezapelacyjnie pierwsze miejsce wśród najlepiej wynagradzanych prezesów spółek giełdowych. I owszem, jego pobory spadły o 9,1 proc. rok do roku, ale to i tak skromnie, biorąc pod uwagę, że zysk Comarchu skurczył się o aż 53 proc. Głównie przez straty kontrolowanej przez spółkę amerykańskiej spółki Thanks Again.