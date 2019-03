Zarobki prezesów banków idą w miliony. Sprawdziliśmy, który najbardziej zapracował na swoją pensję

Dobiega końca sezon publikacji rocznych sprawozdań finansowych. Karty odkryły już wszystkie największe banki działające w Polsce, których akcje notowane są na warszawskiej giełdzie . Przy okazji okazało się, ile zarabiają ich prezesi. W porównaniu do budzących ogromne kontrowersje wynagrodzeń w NBP są to znacznie wyższe kwoty.

Najwięcej w 2018 roku zarobił Sławomir S. Sikora, prezes banku Citi Handlowy. Na jego konto wpłynęło 5 mln 340 tys. zł. Warto jednak dodać, że prawie 2 mln zł to nagroda za lata 2014-2016. Drugi jest prezes mBanku Cezary Stypułkowski. Co prawda pensję zasadniczą miał wyższą niż Sikora, ale dostał mniej bonusów. "Gołe" wynagrodzenie to u niego 3 mln 580 tys. zł, a licząc z dodatkami - aż 5 mln 62 tys. zł.