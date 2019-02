Zarobki w NBP. Właśnie pokazano dokumenty

Według zestawienia Martyna Wojciechowska, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, zarabiała w 2018 roku 49 563 zł brutto miesięcznie. Jest to najwyższa pensja na dyrektorskim stanowisku w NBP. Wyliczenie obejmuje wszystkie dodatki i nagrody.

Doradcy Prezesa NBP zarobili w 2018 r. ok. 25 tys. zł miesięcznie. Jeden z nich za tygodniową pracę w maju 2018 r. dostał wynagrodzenie w kwocie 6 720 zł.

Ponadto ustawa rozszerza krąg osób, które co roku muszą składać oświadczenia majątkowe. Do tej pory obowiązek ten dotyczył tylko prezesa NBP. Teraz obejmie również członków zarządu, dyrektorów i ich zastępców oraz osoby zarabiające tyle samo co dyrektor departamentu i jego zastępcy.