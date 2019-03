Zarobki w lutym wzrosły szybciej od prognoz. GUS opublikował najnowsze dane

Główny Urząd Statystyczny we wtorek opublikował statystyki dotyczące zarobków w firmach zatrudniających więcej niż 9 pracowników. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło dokładnie 4949,42 zł brutto.

W porównaniu ze styczniem płace prawie się nie zmieniły. Są wyższe o kilkanaście złotych.Za to względem rekordowego grudnia 2018 zaliczyły wręcz spadek rzędu 350 zł. Nie jest to jednak zaskoczenie. Zawsze końcówka roku przynosi nadzwyczajny wzrost w statystykach, co jest związane z wypłatami premii świątecznych itp., po czym sytuacja się "normuje" w pierwszych miesiącach nowego roku. Tradycyjnie w marcu znowu statystyki wyraźnie pójdą w górę.