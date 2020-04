RPP obniża stopy procentowe. Od kiedy raty kredytów będą niższe?

Rząd do walki z gospodarczymi skutkami koronawirusa dorzuca kolejne 100 mld zł, a w tym samym czasie Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny tnie stopy procentowe do rekordowo niskich poziomów - główna stawka wynosi od 9 kwietnia 0,5 proc. Rządowa pomoc wydaje się bardziej konkretna. Mowa o ogromnych pieniądzach. W praktyce jednak także ruch RPP będzie sporą ulgą dla milionów Polaków.

Trzeba jednak pamiętać, że choć nowe stawki NBP obowiązują od kilku godzin, ich przełożenie na raty będzie opóźnione. Zazwyczaj od jednego do sześciu miesięcy.

Oprocentowanie ustalane jest na podstawie stałej marży (na cały okres spłaty kredytu), określanej przez bank w umowie oraz zmiennej w czasie stawki WIBOR. W zależności czy w umowie kredytowej mamy wpisany WIBOR 3M, czy WIBOR 6M, oprocentowanie ustalane jest odpowiednio co 3 lub 6 miesięcy. I obowiązuje przez następne 3 lub 6 miesięcy.

Przykładowo, jeśli zaczynamy spłacać raty kredytu w styczniu i mamy w umowie WIBOR 3M, od kwietnia będziemy płacić raty według obowiązującej na koniec marca stawki WIBOR 3M. Kolejne aktualizacje wysokości raty będą następowały co trzy miesiące: w lipcu, październiku itd.

W tym przykładzie kredytobiorca od tego miesiąca (czyli kwietnia) spłacałby raty według stawki WIBOR 3M z końca marca. Obecna obniżka stóp procentowych byłaby więc uwzględniona dopiero od lipca, a więc przy najbliższej aktualizacji. Jest to więc dość pechowy układ.

Jeszcze gorzej mają osoby, które w umowach mają wpisaną stawkę WIBOR 6M i na dodatek niedawno mieli już dokonane przeliczenie rat. Taka osoba, zgodnie z powyższym przykładem, do lipca będzie opłacać raty po stawkach sprzed ostatnich dwóch obniżek stóp przez RPP. Dopiero w sierpniu odczują ulgę.

Czy to oznacza, że w takim przypadku kredytobiorcy mogą się nie załapać na obniżkę, gdy epidemia koronawirusa ustanie? Teoretycznie mogłoby się tak zdarzyć, gdyby RPP podniosła w międzyczasie stawki.

Jednak ekonomiści w większości spodziewają się utrzymania obniżonych stawek przez znacznie dłuższy czas. Eksperci np. Citi Handlowego nie wykluczają, że będzie tak do końca 2021 roku . Nawet gdy epidemia ustanie, gospodarka będzie dłużej podnosić się z kolan, więc szybka podwyżka stóp nie miałaby sensu.

Warto zauważyć, że przy obniżkach stóp procentowych korzystniejsze z perspektywy klienta jest częstsze przeliczanie rat, a więc stawa WIBOR 3M. Pozostałe osoby, które mają w umowach WIBOR 6M, skorzystają za to w czasie, gdy RPP będzie podnosić stopy procentowe. Wtedy wyższe raty będą ich dotyczyć z większym opóźnieniem.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną różnicę między stawkami WIBOR. Ich wartość często się różni. Aktualne notowania można znaleźć na money.pl. I co ważne, nie jest to ta sama stawka, co w przypadku stóp procentowych podawanych przez RPP (stawka referencyjna wynosi obecnie 0,5 proc.).