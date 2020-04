Kredyty będą tańsze. RPP obniży stopy procentowe, ale najwcześniej w maju

Dokładnie trzy tygodnie temu Rada Polityki Pieniężnej (RPP) ogłosiła obniżki stóp procentowych - pierwszy raz po pięciu latach przerwy. Główna stawka w banku centralnym spadła z 1,5 do 1 proc .

Dla przeciętnego kredytobiorcy oznacza to przede wszystkim oszczędności na płaconych co miesiąc ratach rzędu kilkudziesięciu złotych.

Taki ruch ze strony RPP miał z jednej strony ulżyć kredytobiorcom w trudnym czasie epidemii koronawirusa. Z drugiej, tani kredyt ma stymulować konsumentów i firmy do wydawania pieniędzy i inwestowania, co pobudziłoby gospodarkę do wzrostu. Oszczędzanie w banku ze względu na oprocentowanie środków bliskie zeru praktycznie przestało się opłacać.