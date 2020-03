Koronawirus. Polacy ruszyli do aptek i wykupują leki na zapas

Klienci nic nie robią sobie z uwag aptekarzy o tym, że antybiotyki nie zwalczają wirusa, a część leków ma określoną datę przydatności do spożycia. Cały czas gromadzą się pod placówkami aptecznymi i wykupują na pniu leki, a także maseczki chirurgiczne i płyny do dezynfekcji. Dwa ostatnie produkty w tym momencie są już praktycznie niemożliwe do kupienia.