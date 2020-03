Epidemia koronawirusa wymusi zmiany w działaniu aptek. Koniec z kontaktem z klientami

Sprzedaż tylko za sprawą okienek lub w specjalnie wyznaczonych strefach? Taka przyszłość rysuje się przed aptekami na terenie całego kraju. Wszystko po to, aby ograniczyć do minimum kontakt między klientami a aptekarzem.

Okienka do sprzedaży nocnej najczęściej są umieszczone w drzwiach wejściowych aptek. Oznacza to, że klient nabywający medykamenty, nie miałby możliwości wejścia do wewnątrz budynku. To miałoby zwiększyć bezpieczeństwo handlarzy.