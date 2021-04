Rating Banku Handlowego. Jest na liście obserwacyjnej

Fitch wskazał, że RWN odzwierciedla ograniczoną przejrzystość co do zakresu i ram czasowych transakcji oraz niepewność co do potencjalnego wpływu na jednostkowy profil banku, biorąc pod uwagę, że po wycofaniu się z działalności detalicznej, Fitch zakłada, że Bank Handlowy będzie kontynuował działalność w zakresie bankowości instytucjonalnej w Polsce.