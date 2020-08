Rawlplug miał 21,89 mln zł zysku netto, 53,13 mln zł EBITDA w I poł. 2020 r.

"Skonsolidowane przychody ze sprzedaży po I półroczu 2020 roku wyniosły 383 438 tys. zł i były o 9,7% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wynik ten to efekt załamania koniunktury, zwłaszcza w segmencie wyrobów przeznaczonych do motoryzacji, spowodowanego pandemią COVID-19 w II kwartale br. Marża I na sprzedaży po 6 miesiącach 2020 r. wyniosła 34,5% wobec 33,2% w tym samym okresie 2019 roku. W ujęciu kwartalnym marża I na sprzedaży w II kwartale 2020 roku wyniosła 35,6% i była wyższa od marży uzyskanej w II kwartale 2019 roku (33,3%). Wynik ten to efekt rozwoju marki Rawlplug" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.