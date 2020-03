Rawlplug miał 30,51 mln zł zysku netto, 55,94 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

W 2019 r. sprzedaż krajowa wyniosła 252,22 mln zł, co oznacza wzrost o 1,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost sprzedaży na rynku krajowym to w dużym stopniu efekt rozwoju marki Rawlplug. Która stanowi coraz większy udział w sprzedaży. Sprzedaż zagraniczna grupy w ub.r. wyniosła 561,51 mln zł i była o 6,6% wyższa niż w 2018 r. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zagranicznej przede wszystkim dzięki nowym, wysokomarżowym produktom sprzedawanym pod marką Rawlplug. Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych miał głównie miejsce na rynkach Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy) oraz w Europie Środkowej (w szczególności Węgry oraz Czechy). Sprzedaż eksportowa grupy wynosi obecnie 69% całości sprzedaży i udział ten rośnie (rok temu było to 67,9%), podano także.