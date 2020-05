Rawlplug miał 7,95 mln zł zysku netto, 24,36 mln zł EBITDA w I kw. 2020 r.

"W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2020 r. Grupa Rawlplug S.A. zanotowała 3,2% spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spadek ten to efekt światowego załamania gospodarczego wywołanego pandemią, które przybrało na sile w marcu 2020 roku. Po trzech pierwszych miesiącach 2020 roku marża I na sprzedaży wyniosła 33,4% wobec 33,1% w tym samym okresie 2019 roku. Wzrost marży to efekt przebudowy portfela sprzedażowego w kierunku produktów bardziej rentowych sprzedawanych pod marką Rawlplug" - czytamy w raporcie.