Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

PONIEDZIAŁEK

Sieć sklepów Żabka przekazała nowoczesny kontenerowy tomograf komputerowy o wartości niemal 3 mln zł Wielospecjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim. Tomograf będzie wykorzystywany do badań pacjentów z koronawirusem, podała Żabka.

Zakup tomografu jest efektem współpracy firmy z Ministerstwem Zdrowia - na początku marca sieć Żabka oddała do dyspozycji resortu zdrowia 4,5 mln zł. Środki są przeznaczane na wskazane przez resort potrzeby służb medycznych walczących z koronawirusem. Zakup tomografu dla gorzowskiego szpitala jest właśnie jednym ze wskazań ministerstwa, podano.

"Jednym z priorytetów naszej sieci jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich Polaków. By robić to skutecznie, niezbędne jest wspólne działanie. Dlatego już na początku kryzysu wywołanego COVID-19 Żabka podjęła współpracę z Ministerstwem Zdrowia i zadeklarowała pomoc finansową w wysokości 4,5 mln złotych na rzecz działań związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. Dziś widzimy najbardziej namacalny efekt tej współpracy - do szpitala jednoimiennego w Gorzowie Wielkopolskim przekazaliśmy zakupiony przez nas kontenerowy tomograf komputerowy. To sprzęt najwyższej klasy, który w trakcie pandemii wspomoże diagnostykę płuc pacjentów z COVID-19, a po niej będzie służył także pacjentom z innymi dolegliwościami. Dodam, że z pozostałej kwoty finalizujemy także zakup ultrasonografów dla placówek medycznych, które przekażemy do dalszej dyspozycji ministerstwu" - powiedział prezes Żabka Polska Tomasz Suchański.

"W naszym szpitalu średnio każdej doby wykonujemy około 100 badań tomografii komputerowej. Tomograf otrzymany od sieci handlowej Żabka pozwoli nam zwiększyć tę liczbę do około 150 badań, czyli aż o 50%. Będzie służył pacjentom Jednoimiennego Szpitala Zakaźnego, w którym niesiemy pomoc osobom, które są zakażone lub podejrzewane o zakażenie koronawirusem. Takie urządzenie, to dziś jeden z elementów podstawowej diagnostyki w identyfikowaniu SARS-CoV-2. Do tej pory nasz Jednoimienny Szpital Zakaźny nie miał tomografu, więc pacjentów, którzy wymagali diagnostyki tego typu sprzętem, musieliśmy przewozić do głównego budynku szpitala. Dzięki otrzymanemu urządzeniu logistycznie nasza praca stanie się prostsza, a pacjent będzie miał wykonane badanie na miejscu, to wpłynie także na szybkość diagnozy" - powiedział prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o. Jerzy Ostrouch.

Współpraca firmy Żabka Polska z Ministerstwem Zdrowia nie jest jedynym działaniem podjętym przez sieć na rzecz walki z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym koronawirusem. Sieć przeznaczyła także 2 mln zł na zakup testów w kierunku SARS-CoV-2. Ponadto, wspólnie z użytkownikami aplikacji żappka, Żabka zebrała już ponad 2 mln zł na pomoc 16 regionalnym szpitalom zakaźnym. Dzięki zaangażowaniu franczyzobiorców i pracowników Żabki produkty spożywcze trafiają także do pracowników ochrony zdrowia w różnych częściach kraju.

ING Bank Śląski przygotował dwie oferty ułatwiające prowadzenie biznesu e-commerce w związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży online, w efekcie pandemii koronawirusa: dla nowych klientów, którzy chcieliby przenieść swój tradycyjny biznes do sieci - sklep oraz bramkę płatniczą imoje za 0 zł przez 3 miesiące oraz wsparcie w uruchomieniu sklepu on-line do 5 dni; dla klientów, którzy już prowadzą działania e-commerce, ale nie korzystają z imoje -0% za bramkę płatniczą imoje przez 3 miesiące, podał bank.

"Wybuch epidemii spowodował, że duża część aktywności Polaków przeniosła się do internetu. Dotyczy to również firm. Z badań wynika, że epidemia przyspieszyła automatyzację i cyfryzację przedsiębiorstw. Aż 46% ankietowanych firm przyznało, że może częściowo lub całkowicie prowadzić działalność online, z czego połowa już się na to zdecydowała lub zrobi to w najbliższych trzech miesiącach. W ING chcemy pomóc im w tej transformacji. Wiemy, że doświadczenia ostatnich miesięcy są trudne ale nie powinny powstrzymywać przedsiębiorczych Polaków przed działaniem. Przygotowaliśmy ofertę, która pomoże im w łatwy sposób zacząć sprzedawać w internecie: sklep gotowy w niecały tydzień, wsparcie w jego skonfigurowaniu i co najważniejsze brak opłat na starcie" - powiedziała dyrektor banku Barbara Pasterczyk.

Klienci ING mogą skorzystać z profesjonalnej i indywidualnej pomocy w uruchomieniu i skonfigurowaniu e-sklepu udzieloną przez firmę Codarius, bez dodatkowych opłat. Dodatkowo firma zapewnia wsparcie w przeprowadzeniu kampanii marketingowych i wygenerowaniu pierwszych internetowych zamówień. Po upływie darmowych 3 miesięcy, do końca pierwszego roku umowy, klienci ING wciąż mogą korzystać ze specjalnych warunków cenowych, dzięki czemu oszczędzą ponad 8 tys. zł netto.

AstraZeneca, jedna z największych firm farmaceutycznych na świecie włącza się w ogólnopolską akcję wsparcia szpitali i pracowników służby zdrowia #WdzięczniMedykom. Darowizna wys. 200 tys. zł przekazana przez nowego partnera kampanii umożliwi zakup wyposażenia dla kolejnych szpitali, które zgłosiły swoje potrzeby do Caritas Polska, podała firma.

Darowizna AstraZeneca w wysokości 200 tys. zł pozwoli Caritas Polska zakupić m.in. środki ochrony osobistej w postaci atestowanych kombinezonów ochronnych i maseczek, a także płyny do dezynfekcji dla placówek ochrony zdrowia leczących pacjentów cierpiących z powodu epidemii COVID-19, podano.

"Od początku epidemii AstraZeneca jest zaangażowania w różnorodne działania mające na celu walkę z koronawirusem. Między innymi, przekazaliśmy 9 milionów masek ochronnych, do krajów i podmiotów, które wymagały największego wsparcia. Nasza firma wspiera także w różnorodne inicjatywy polegające na wymianie doświadczeń klinicznych i prowadzeniu dyskusji naukowych na temat leczenia pacjentów z COVID-19 - w webinarium skierowanym do pracowników medycznych udział wzięło 23 000 pracowników służby zdrowia ze 130 krajów, w tym kilkuset lekarzy z Polski" - powiedział Prezes AstraZeneca Polska i wiceprezes Regionu Europy Środkowo-Wschodniej Radu Rasinar.

W ramach akcji #WdzięczniMedykom Caritas Polska zamówiła już 100 respiratorów produkcji brytyjskiej, cieszacych sie dobra opinia polskich medyków. Pierwsze urządzenia jeszcze w kwietniu zostały przekazane do Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie oraz do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia w Poznaniu. Obie placówki należą do ośrodków leczących osoby zarażone koronawirusem. Kolejne respiratory od Caritas trafia do polskich szpitali w maju i w czerwcu, zaznaczono.

Dzięki kampanii #WdzięczniMedykom wartość wsparcia przekroczyła 4,6 mln zł. Akcja rozwija się dzięki wsparciu darczyńców instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Mastercard wspiera małe i średnie firmy oferując dodatkowe korzyści użytkownikom kart firmowych. W ramach nowej oferty przedsiębiorcy skorzystać mogą z bezpłatnego rozszerzonego pakietu ubezpieczeniowego oraz dodatkowego pakietu internetowego lub otrzymać voucher obniżający wartość rat na wybrane urządzenie, podała organizacja.

"Dodatkowy pakiet mobilnej transmisji danych, ubezpieczenie zakupów on-line, zniżka na zakup sprzętu na raty, wydłużona gwarancja, a także zwrot środków w przypadku znalezienia lepszej oferty to korzyści już dostępne dla wszystkich przedsiębiorców użytkujących karty firmowe Mastercard, a zwłaszcza tych z segmentu MŚP, których trwająca pandemia COVID-19 dotknęła najbardziej" - czytamy w komunikacie.

Najnowsza oferta Mastercard opiera się na zachęcaniu przedsiębiorców do użytkowania firmowej karty i korzystania z dodatkowych, bezpłatnych benefitów w ramach dwóch obszarów: szerokiej ochrony ubezpieczeniowej oraz usług telekomunikacyjnych. Opracowane zostały one we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym AXA oraz firmą Orange Polska.

"Oferta powstała, aby wesprzeć przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu oraz docenić ich wysiłki w stawianiu czoła trudnej sytuacji w czasie pandemii. Dajemy tym superbohaterom naszych czasów dodatkowe narzędzie, za którym idą nowe korzyści. W Mastercard zdajemy sobie sprawę z tego, że gdy kryzys dotyka przedsiębiorców, skutki tego ponoszą też całe społeczności. Nasza oferta jest więc naszym wkładem w pomoc dla nich" - powiedział dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe Bartosz Ciołkowski.

W ramach bezpłatnego pakietu benefitów każdy użytkownik karty firmowej Mastercard aktywować może pakiet ochrony ubezpieczeniowej bez dodatkowych opłat, w tym: Gwarancję najniższej ceny - przedsiębiorca może otrzymać różnicę pomiędzy ceną zakupu a wskazaną, niższą ceną za ten sam artykuł w innym sklepie on-line (w ciągu 30 dni od daty transakcji); Przedłużoną gwarancję producenta na artykuły AGD, elektronikę, sprzęt komputerowy i mobilny, jak np. smartfony czy laptopy; Ochronę zakupionych w internecie towarów przed kradzieżą lub zniszczeniem, w ciągu 30 dni od daty zakupu; Zwrot wartości utraconej gotówki wypłaconej z dowolnego bankomatu w Polsce lub za granicą, w przypadku jej kradzieży do 24 godzin od momentu wypłaty.

Dodatkowo, każdy przedsiębiorca, który opłaci abonament w Orange swoją kartą firmową Mastercard, może zdecydować się na jeden z dwóch bezpłatnych benefitów: uruchomienie dodatkowych 10 GB internetu lub voucher obniżający raty za wybrane urządzenie o łącznej wartości 100 zł.

Czwarty i ostatni już transport środków ochrony indywidualnej zakupionych przez Grupę Lotos na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wylądował w poniedziałek na lotnisku Wrocław-Strachowice. Tym razem samolot AN-124 na swoim pokładzie przywiózł głównie kombinezony ochronne (ok. 170 tys. szt.).

To kolejna dostawa zorganizowana w ramach NATO-wskiego programu SALIS (Strategic Airlift International Solution). W związku z tym w operację zaangażowane było również Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Polskie Siły Zbrojne. Wsparcie logistyczne zapewniła Agencja Rozwoju Przemysłu. Za odbiór i przekazanie środków do magazynów odpowiedzialna jest Agencji Rezerw Materiałowych współpracująca w tym zakresie z Pocztą Polską, podano.

Finalnie środki będą dystrybuowane do szpitali w całej Polsce zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

"Pandemia koronawirusa i sytuacja, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, wymaga od nas mobilizacji do wspólnego działania dla dobra naszego kraju. To dlatego aktywnie włączamy się w pomoc dla polskich placówek medycznych. Środki, które dziś z kolejnym transportem dotarły do Polski, są tam nadal towarem pierwszej potrzeby. Grupa Lotos zamierza w dalszym ciągu wspierać służbę zdrowia" - powiedział prezes Grupy Lotos Paweł Jan Majewski.

Lotos od początku pandemii włącza się we wsparcie polskich służb medycznych i mundurowych walczących z COVID-19. Spółka przekazała w sumie na ten cel ponad 7,5 mln zł. Środki te trafiły m.in. do szpitali zakaźnych w całej Polsce. Dotychczas Grupa Lotos pozyskała na rzecz walki z pandemią 500 tys. kombinezonów, 300 tys. przyłbic i 100 tys. ochraniaczy na buty.

W maju wystartowała również kampania ,,Każdy czeka na swoje NAJ", w której spółka zachęca kierowców tankujących na stacjach LOTOS do przekazywania swoich punktów z programu Navigator na badania związane z leczeniem koronawirusa.

Gaz-System realizuje program społeczny 'Gaz-System dla edukacji.' Spółka w ramach programu wspierającego edukację uczniów w dobie epidemii przeznaczyła 750 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla szkół, podał Gaz-System.

Epidemia koronawirusa spowodowała szereg trudności i barier w nauczaniu dzieci i młodzieży. Zdalny system nauki wymaga posiadania sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu przez każdego ucznia w domu, na co wiele rodzin nie może sobie pozwolić. Dlatego Gaz-System uruchomił w maju program, dzięki któremu szkoły w 25 gminach w Polsce będą mogły zakupić sprzęt IT niezbędny do nauki zdalnej, podano.

'"W tym trudnym czasie pandemii każda pomoc dla nauczycieli oraz uczniów może okazać się nieoceniona. Dlatego Gaz-System postanowił włączyć się w walkę ze skutkami społecznymi wirusa COVID-19 i wesprzeć finansowo szkoły, które dzięki programowi ,, Gaz-System dla edukacji" będą mogły kupić najbardziej potrzebującym uczniom komputery do nauki zdalnej" - powiedział prezes Tomasz Stępień.

Akcja wpisuje się w rządowy program zapobiegania cyfrowemu wykluczeniu uczniów. Dzięki niej lokalne samorządy otrzymują od spółki pieniądze na zakup sprzętu komputerowego takiego, jak: laptopy, tablety, słuchawki oraz routery z mobilnym Internetem, który trafia do uczniów na czas trwania nauki zdalnej. Po jej zakończeniu szkoły będą mogły wykorzystywać otrzymany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych, podkreślono.

Program ,,Gaz -System dla edukacji" będzie realizowany na terenie województw, w których spółka posiada sieci przesyłowe lub realizuje inwestycje infrastrukturalne. Jednym z kryteriów wyboru beneficjentów był niski poziom dochodu na mieszkańca wg danych GUS. Wsparcie dotrze do gmin: Andrzejewo, Bakałarzewo, Baruchowo, Boguty-Pianki, Bolesław, Bukowsko, Głowaczów, Grajewo, Janowiec Wielkopolski, Komańcza, Kowal, Lewin Brzeski, Maków, Mały Płock, Mogielnica, Nowogród, Puławy, Regnów, Sadkowice, Sanok, Sarnaki, Szypliszki, Toszek, Tworóg, Żychlin.

WTOREK

Arval stworzył kompleksową ofertę pod nazwą 'The Journey Goes On' z myślą o przedsiębiorstwach i ich pracownikach wracających do pracy po okresie społecznej kwarantanny. Firma oferuje wynajem samochodów z pełną obsługą już od 20 zł dziennie, dostawę samochodów ,,pod drzwi", a niebawem także wynajem rowerów elektrycznych, podała spółka.

Oferta 'The Journey Goes On, skierowana zarówno do przedsiębiorstw jak i osób prowadzących działalność gospodarczą, ale nie tylko, jest wprowadzana stopniowo na 8 największych rynkach Arval (Francja, Włochy, Wielka Brytania, Hiszpania, Niemcy, Holandia, Polska i Belgia), a następnie - w kolejnych krajach, w których działa firma. Wszędzie jest dostosowywana do lokalnych warunków.

W Polsce, gdzie Arval jest liderem na rynku wynajmu pojazdów z pełną obsługą, w ramach oferty ,,The Journey Goes On" dostępny jest cały katalog usług w zależności od potrzeb:

Dla klientów oczekujących natychmiastowej dostępności samochodów, Arval ma 2 propozycje w ramach blisko tysięcznego parku własnych pojazdów i w zależności od okresu wynajmu: już od 20 zł (netto / dziennie) przy umowie na 24 miesiące lub od 35 zł (netto / dziennie) dla umów w przedziale od 1 miesiąca do 24 miesięcy - oferty zawierają pełną obsługę serwisową wraz z ubezpieczeniem, assistance i samochodem zastępczym. Klienci zainteresowani zamówieniem nowych pojazdów, mogą skorzystać z oferty wynajmu długoterminowego, gdzie stawka dzienna za pojazd segmentu B wynosi 25 zł netto wraz z pełnym pakietem usług i bez konieczności ponoszenia opłaty wstępnej

Arval przygotował również ofertę wynajmu konsumenckiego dla pracowników swoich klientów, którzy za 30 zł (brutto / dzień), mogą wynająć nowy pojazd z pełną obsługą a pracodawca nie ponosząc żadnego ryzyka finansowego ani podatkowego, może zapewnić dodatkowy benefit pracowniczy.

"Uzupełniamy nasze propozycje i tak kalkulujemy ceny naszych usług, by ułatwić firmom funkcjonowanie w tych nowych, zmienionych okolicznościach. Wynajem w ramach dostępnego parku pojazdów Arval to szybki i efektywny kosztowo sposób na uzupełnienie floty oraz zapewnienie pracownikom bezpiecznego środka transportu oraz możliwości unikania transportu zbiorowego. Posiadamy też w ofercie tzw. auto na abonament, czyli wynajem konsumencki - to usługa skierowana do pracowników firm naszych klientów. Mogą one zaproponować swoim pracownikom atrakcyjny benefit bez ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych. Wkrótce do naszej oferty dołączy również wynajem rowerów elektrycznych. Zdalna obsługa formalności czy dostarczanie samochodu we wskazane miejsce i pełna dezynfekcja auta, to nasza odpowiedź na zupełnie nowe wyzwania, wśród których największym jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym klientom i ich pracownikom" - powiedział dyrektor generalny Arval Service Lease Polska Robert Antczak.

Accor i AXA zawarły strategiczne partnerstwo, którego celem jest zapewnianie wsparcia medycznego gościom w 5 tysiącach obiektów Accor na całym świecie. W jego ramach znajdą się bezpłatne telekonsultacje i wsparcie sprawdzonych lekarzy specjalistów. Z myślą o bezpieczeństwie gości, Accor wprowadza także oznaczenie ALLSAFE w obiektach Grupy, podały spółki.

Dzięki zawartej współpracy już od lipca 2020 r. goście hoteli Accor na całym świecie skorzystają z najnowszych osiągnięć telemedycyny oferowanych przez AXA, czyli bezpłatnych konsultacji z lekarzami. Co więcej, otrzymają dostęp do rozległej sieci kilkudziesięciu tysięcy sprawdzonych lekarzy AXA. Hotele Accor będą mogły kierować gości do odpowiednich fachowców, uwzględniając język, specjalizację itp. w 110 lokalizacjach, w których sieć funkcjonuje, podano.

W związku z rozluźnieniem ograniczeń związanych z Covid-19, unikalna usługa medyczna dostępna w hotelach Accor uzupełnia plan Grupy związany z ponownym otwieraniem obiektów. Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich gości podczas pobytu w hotelach, istotnym elementem jest nowe oznaczenie ALLSAFE, które ma na celu informowanie gości o spełnianiu standardów norm utrzymania czystości w obiektach Accor, podkreślono.

"Przyjmowanie gości, zapewnianie im bezpieczeństwa, jak i troska o innych, to nasze największe priorytety, a zarazem główne elementy naszej działalności w branży hotelarskiej. Wyjątkowe partnerstwo z AXA, nad którym pracujemy już od kilku miesięcy, nabiera dziś zupełnie nowego znaczenia. W coraz bardziej złożonym otoczeniu, w którym przyszło nam działać, 300 tysięcy naszych pracowników będzie mogło wspierać gości i dbać o ich bezpieczeństwo w trakcie pobytu, zmieniając nasze obiekty w prawdziwą bezpieczną przystań. Wierzymy, że ta inicjatywa, w połączeniu z naszymi wzmocnionymi protokołami utrzymania czystości ALLSAFE, będzie kluczowym elementem, który pomoże naszym gościom odkryć na nowo radość z podróżowania w ponad 5000 hoteli Accor na całym świecie" - powiedział CEO Accor Sébastien Bazin.

Dla AXA, światowego lidera sektora ubezpieczeń, partnerstwo z Accor jest okazją do wzmocnienia strategii ,,z płatnika na partnera". Jej celem jest zapewnienie klientom innowacyjnych usług, zwłaszcza w dziedzinie medycyny, jako jednego z obszarów rozwojowych w nowym planie firmy ,,Ambition 2020", zaznaczono.

"AXA aspiruje do tego, by zmienić relację z klientem na bardziej partnerską, zwłaszcza poprzez zapewnianie innowacyjnych rozwiązań medycznych. Dlatego też w ostatnim roku AXA stała się światowym liderem w dziedzinie rozwiązań telemedycznych. Partnerstwo z Accor, światowym liderem branży hotelarskiej i rozszerzonej gościnności, to dla nas ogromna szansa na zwiększenie dostępu użytkowników do naszej wiedzy medycznej i rozwiązań w tym zakresie. Mierząc się z bezprecedensowym kryzysem zdrowia publicznego wywołanym pandemią Covid-19, ta ambicja jest dla nas ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej" - powiedział CEO AXA Thomas Buberl.

Santander Bank Polska przygotował kolejne udogodnienie dla swoich klientów - małych i średnich firm. Od teraz klienci, którzy zawiesili działalność gospodarczą nie zapłacą za wybrane opłaty i prowizje, podał bank.

" Firmy potrzebują zróżnicowanego wsparcia w walce ze skutkami pandemii. Dla jednych rozwiązaniem jest skorzystanie z subwencji, aby utrzymać działalność i zatrudnienie. Inne decydują się na czasowe zawieszenie działalności, licząc na szybki powrót do normalności. Każda branża jest w innej sytuacji, ma nieco inne potrzeby, dlatego w Santander Bank Polska przygotowaliśmy szeroki pakiet pomocowy, nie tylko dla kredytobiorców. Obecnie wprowadzamy kolejne udogodnienia dla przedsiębiorców, którzy musieli zawiesić swoje działalności gospodarcze. Zwolnienie z wybranych opłat i prowizji to realne oszczędności dla naszych klientów. Jako odpowiedzialny bank, chcemy im pomóc w obecnej, trudnej sytuacji" - powiedział menedżer segmentu MŚP w Santander Bank Polska Adrian Kaczmarek.

Jeśli klient zawiesi działalność gospodarczą w którymkolwiek z miesięcy od marca do lipca 2020 roku i będzie to ujawnione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), wystarczy, że zgłosi ten fakt do banku, aby zawiesić pobieranie opłat. Może też przedstawić w banku dokument, który poświadcza zawieszenie działalności.

Santander Bank Polska przez 3 miesiące nie będzie pobierać opłaty za: - prowadzenie konta oraz za transakcje: przelewy krajowe w systemie ELIXIR, Exspress ELIXIR, Sorbnet, BlueCash, wpłaty i wypłaty gotówkowe, polecenia zapłaty, wyciągi, zlecenia stałe,- k arty debetowe wydane do konta firmowego: Visa Business Electron, MasterCard Business Debit, - abonament za usługi i dodatkowych użytkowników bankowości elektronicznej: Mini Firma, Moja Firma Plus, iBiznes24.

Biedronka ogłasza nowe zasady rozliczeń, skracając termin płatności do 21 dni, począwszy od 1 czerwca, dla producentów warzyw i owoców. To kolejny krok w strategii wspierania małych polskich producentów po ogłoszonym przed miesiącem programie 'Czas na wspieranie małych producentów', podała Biedronka.

Nowe zasady ze skróconymi terminami płatności wejdą w życie od 1 czerwca i będą miały zastosowanie do ponad 60 czołowych polskich producentów warzyw i owoców, których łączny - nie tylko z Biedronką - roczny obrót w 2019 r. nie przekroczył 100 mln zł. W ten sposób Biedronka reaguje również na słowa Prezesa UOKiK, wskazujące na szczególną potrzebę solidarności rynkowej i wspierania lokalnych polskich producentów w obecnych czasach, podano.

"Wprowadzając nowe zasady płatności dla kategorii warzyw i owoców, chcemy docenić i uhonorować polskich producentów ultra-świeżej i nieprzetworzonej żywności. Ich praca nieustannie stoi w obliczu wyzwań natury - inwestują w bardzo długim okresie, a jednocześnie cały czas żyją w wielkiej niepewności z powodu warunków pogodowych, jak choćby długotrwała susza z lat 2019-2020. Teraz chcemy im pomóc poprzez skrócenie terminów płatności, które pozwolą im utrzymać płynną i stabilną produkcję" - powiedział członek zarządu i dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka Maciej Łukowski.

Biedronka jest jednym z największych dystrybutorów żywności w Polsce, w szczególności świeżych warzyw i owoców - W 2019 roku sprzedała prawie 120 mln kg ziemniaków, 110 mln kg pomidorów i prawie 90 mln kg jabłek w ponad 3000 placówek, z których ogromna większość pochodziła od polskich producentów. Biedronka jest również zaangażowana w promowanie zdrowych nawyków żywieniowych opartych na świeżych owocach i warzywach poprzez działania promocyjne, takie jak akcje Gang Słodziaków czy Gang Świeżaków, zachęcając do ich zakupu dodatkowymi punktami lojalnościowymi.

W 2019 r. we wszystkich kategoriach Biedronka współpracowała z ponad 1000 polskich dostawców, od których pochodziło aż 93% produktów sprzedawanych w całej sieci.

Philips Polska przekazał Fundacji WOŚP 25 zestawów ultrasonograficznych. Sprzęt ten trafi do placówek zlokalizowanych w całej Polsce, przede wszystkim do szpitali przekształconych w zakaźne. Wartość darowizny to około 1,2 mln zł, podała spółka.

"Philips Polska przekazał na rzecz Fundacji WOŚP 25 dwugłowicowych ultramobilnych zestawów USG Philips Lumify. To niezawodne i kompleksowe rozwiązanie do stosowania w miejscu opieki nad pacjentem, które sprawia, że technologia USG staje się prostsza, bardziej mobilna i dostępna. Sprzęt może mieć zastosowanie na szpitalnych izbach przyjęć, SOR-ach, oddziałach zakaźnych, bezpośrednio przy łóżkach pacjentów, ograniczając tym samym konieczność transportowania pacjentów do pracowni USG""- czytamy w komunikacie.

W skład każdego zestawu ultrasonograficznego wchodzi głowica convex i głowica sektorowa kardiologiczna oraz tablet. Charakterystyka urządzenia idealnie wpisuje się w walkę z COVID-19, gdzie ultrasonografia została uznana zeza jedno z najważniejszych narzędzi wspierających diagnostykę i proces leczenia. Dodatkowo dostarczone zestawy posiadają funkcję Reacts, która pozwala na zdalne konsultacje z wykorzystaniem internetu i przekazu wideo, podano.

Ultrasonografy Philips otrzymały zezwolenie FDA (Food and Drug Administration) na wykorzystanie do walki z COVID-19. W zezwoleniu podkreślone zostały presety, głowice, narzędzia do kwantyfikacji i inne możliwości dostępne w systemach ultrasonograficznych Philips jako istotne w ocenie i leczeniu powikłań płucnych i sercowych związanych z COVID-19.

Wartość przekazanej przez Philips Polska darowizny, której dodatkowym elementem jest pakiet szkoleń dla lekarzy z zakresu diagnostyki płuc i serca oraz ogólnej diagnostyki ultrasonograficznej, to około 1,2 mln zł. Sprzęt trafi do 25 placówek, zlokalizowanych m.in. w Poznaniu, Warszawie, Krakowie i Katowicach głównie będą to szpitale jednoimienne.

Fundacja WOŚP od połowy marca prowadzi działania związane z COVID-19. Orkiestra zamówiła już dla polskich szpitali m.in. 200 łóżek przeznaczonych na stanowiska intensywnej opieki medycznej, 157 kardiomonitorów, 71 respiratorów czy 2,6 miliona trójwarstwowych maseczek chirurgicznych, 75 000 przyłbic i 10 000 masek sportowych, które mogą służyć w charakterze wielorazowych masek ochronnych. Fundacja otrzymała także w darze 3 000 masek sportowych, 30 pomp infuzyjnych, aparat do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, 2 pulsoksymetry ręczne, 25 zestawów USG z opcją badania jamy brzusznej oraz 3 zestawy EKG z modułem do zdalnego opisywania badań. Do tej pory Fundacja WOŚP przekazała 50 mln zł na wsparcie walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

ŚRODA

W czasie epidemii koronawirusa Poczta Polska poprzez fundację 'Pocztowy Dar' pomaga nie tylko chorym pracownikom Poczty Polskiej i pocztowych spółek oraz ich rodzinom, ale także medykom potrzebującym wsparcia w postaci środków ochronnych oraz sprzętu ratującego życie i zdrowie, podała Poczta.

Pomoc fundacji w formie darowizn trafi do następujących szpitali: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, Szpital Powiatowy w Rykach Sp. z o.o., Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Szpital Powiatowy im. Polskiego Czerwonego Krzyża w Nisku, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP w Częstochowie, Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Nie każdy ze szpitali zajmuje się chorymi na COVID-19, ale wszystkie, dbając o zdrowie i życie swoich Pacjentów i współpracowników, potrzebują dodatkowych pieniędzy na zakup środków chroniących przed koronawirusem (maseczki, odzież, rękawice, płyny dezynfekujące), których same poszukują, zgłaszając się m.in. do różnych fundacji" - czytamy w komunikacie.

Środki na pomoc fundacji dla szpitali pochodzą z wpłat od Spółek z Grupy Poczty Polskiej oraz indywidulanych darczyńców.

Sieć stacji paliw Circle K ruszyła z akcją 'Little Thank You', która zachęca do doceniania pomocy, którą otrzymujemy od ludzi na co dzień. Swoją wdzięczność można wyrazić, wysyłając prezent od Circle K.

"W związku z tym, że nie każdy bohater nosi pelerynę, Circle K wprowadza akcję, która pozwala podziękować przyjaciółce za pyszne ciasto czy sąsiadowi za zrobione zakupy. Prezentem można podzielić się z pięcioma osobami. Wystarczy wejść na circlekthanks.eu/pl i napisać swoją wiadomość z pozdrowieniami i wysłać ją jako SMS lub mail. Obdarowane osoby otrzymają kupon podarunkowy, który będą mogły wymienić na stacji Circle K na jeden z wybranych produktów" - czytamy w komunikacie.

'Little Thank You' to już kolejna akcja Cricle K związana z koronawirusem. W marcu marka zainicjowała wsparcie dla polskich służb w postaci darmowej kawy, czekolady czy herbaty. Do ogólnopolskiej inicjatywy, zapoczątkowanej przez Circle K, dołączyły również inne sieci stacji paliw w Polsce.

Sieć Netto: Pomimo trudnych okoliczności, sieć handlowa Netto realizuje działania minimalizujące zjawisko marnotrawstwa i przekazuje nadwyżki produktów spożywczych bankom żywności. Dzięki temu niesprzedane produkty trafiają do lokalnych organizacji charytatywnych i najbardziej potrzebujących osób, podało Netto.

"Choć obecna sytuacja związana z pandemią sprawiła, że byliśmy zmuszeni skupić się na zupełnie innych kwestiach, jak na przykład bezpieczeństwie podczas zakupów, nie oznacza to, że problem marnowania żywności zniknął. Co więcej, może się nawet nasilić w wyniku gromadzenia zapasów. Aktywna współpraca Netto z bankami żywności to jedno z wielu działań, jakie podejmujemy w celu ograniczenia wyrzucania jedzenia. Do walki z marnotrawstwem zachęcamy także naszych klientów, zachęcając ich do korzystania z list zakupów. Takie rozwiązanie jest dostępne choćby w naszej aplikacji mobilnej" - powiedział prezes Netto Polska Janusz Stroka.

W ubiegłym roku sieć uruchomiła aplikację 'Nie marnujemy żywności'. Dzięki niej, wszyscy użytkownicy mogą w realny sposób podejmować walkę z marnowaniem żywności i na bieżąco sprawdzać jakie produkty przeceniono w najbliższych sklepach Netto. Takie produkty dostępne są w sklepach Netto w specjalnych skrzynkach oznakowanych hasłem 'Stop marnowaniu żywności'.

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) otrzymała już zareklamowaną partię 150 tys. testów na koronawirusa, podała ARP.

"Partia 150 tysięcy zareklamowanych przez ARP S.A. testów od koreańskiego producenta SolGent Co. Ltd przyleciała do Warszawy 15 maja i została niezwłocznie przekazana do Ministerstwa Zdrowia. ARP S.A. współpracuje z producentem, który bardzo rzetelnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. W związku z tym nie było żadnych wątpliwości co do uznania reklamacji Agencji" - czytamy w komunikacie.

ARP zakupiła w sumie 500 tys. testów z Korei Płd. 29 marca - 300 tys.; 12 kwietnia - 200 tys. Wszystkie bezpośrednio od producenta - koreańskiej firmy SolGent Co. Ltd. Bez żadnych pośredników. W sumie zrealizowano 5 transportów testów.

"Pierwsza partia 150 tys. testów, która przyleciała do Warszawy 2 kwietnia była w pełni wartościowa. Druga partia, z 14 kwietnia, z powodu stwierdzenia przez pracowników ARP S.A. niedostosowania warunków transportu do specyfiki przewożonego towaru, została nieprzyjęta, zareklamowana i zwrócona w całości, żaden z testów nie został użyty. Następnie dotarły jeszcze dwie kolejne partie po 100 tys. testów - przysłane w prawidłowy sposób. I wreszcie 15 maja przyleciała do Warszawy wspomniana wyżej partia 150 tysięcy zareklamowanych testów" - wyjaśniono.

ARP zakupiła testy na zamówienie Ministerstwa Zdrowia. W tamtym czasie nie było na rynku żadnej polskiej firmy, która oferowałaby testy. Działania Agencji były zgodne z unijną zasadą subsydiarności. Agencja włączyła się w przeciwdziałanie epidemii koronawirusa w sposób kompetentny i rzetelny, podsumowano.

CZWARTEK

Gaz-System zdecydował o przyznaniu wsparcia rzeczowego w postaci środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących czterem domom pomocy społecznej na południu Polski, podała spółka. Wartość przekazanego wyposażenia wynosi ponad 60 tys. zł. Wsparcie dotyczy placówek zlokalizowanych w regionach będących jednymi z największych skupisk koronawirusa w Polsce. Spółka podjęła decyzję o przekazaniu darowizn rzeczowych w postaci rękawiczek ochronnych, płynu do dezynfekcji rąk oraz płynów do dezynfekcji powierzchni, zaznaczono.

Wsparcie rzeczowe trafi do: Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Matki Bożej Nieustającej Pomocy we Wrocławiu, Ośrodka św. Jerzego we Wrocławiu, Domu Pomocy Społecznej w Podzamku koło Kłodzka, Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, Prowincja Krakowska w Wadowicach, podano.

Brother, należący do do grupy wiodących na świecie producentów wyspecjalizowanych w dziedzinie urządzeń drukujących i technologii komunikacyjnych, przeprowadził akcję ,,Razem przeciwko Covid-19 | Dołącz do nas". Dealerzy, którzy nabyli produkty biznesowe objęte promocją przyczynili się do przekazania 97 780 zł na rzecz wsparcia walki z pandemią koronawirusa w Polsce. Każde sprzedane urządzenie objęte promocją, w okresie od 14 kwietnia do 15 maja 2020 r., przyczyniło się do wsparcia finansowego walki z Covid-19.

Kwota 97 780 zł była kalkulowana na podstawie liczby sprzedanych modeli urządzeń biznesowych objętych akcją przez dystrybutora do partnera pomnożonych przez wartość wsparcia konkretnych urządzeń z wykluczeniem przetargów i cen specjalnych, wyjaśniono.

"Podczas trwania akcji ,,Razem przeciwko Covid-19 | Dołącz do nas" przekazaliśmy łącznie ponad 97 tys. zł do Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez w Tychach, aby wesprzeć służbę zdrowia w trudnej walce z Covid-19. Należy zauważyć, że ta kwota jest wynikiem owocnej współpracy z naszymi partnerami oraz ich klientami. Jesteśmy szczególnie dumni, że w obliczu takiego wyzwania nasi partnerzy podjęli się z nami tego zadania i mogliśmy przekazać te środki na tak szczytny cel" - powiedziała senior marketing coordinator w firmie Brother Polska Katarzyna Idzkiewicz.

Grupa Robyg od 15 maja cyklicznie do końca czerwca udostępnia przed swoim budynkiem przy Al. Rzeczpospolitej mobilny punkt pobrań, gdzie można wykonać test na obecność koronawirusa lub podatności na zakażenie chorobą COVID-19, podała spółka.

"W mobilnym punkcie można będzie zakupić szybki test serologiczny na obecność przeciwciał IgM/IgG (SARS-CoV-2), test genetyczny na obecność wirusa w organizmie - wymaz z dróg oddechowych (metodą RTPCR, zgodnie z zaleceniami WHO) oraz pierwszy na świecie genetyczny Test na Podatność na Zakażenie chorobą COVID-19. Członkowie klubu Robyg otrzymują 5% zniżki na wszystkie testy" - czytamy w komunikacie.

Wszystkie testy są dostępne dla każdego, a także dla firm - które chciałyby zbadać swoich pracowników. Testy serologiczne mają bardzo wysoki, ponad 95-procentowy poziom wykrywalności, a testy genetyczne ponad 99% wiarygodności w ocenie obecności koronawirusa. Badania prowadzone są przez laboratorium Centrum Badań DNA we współpracy z firmą evolutionmedica.pl., zaznaczono

"Epidemia koronawirusa wpłynęła na funkcjonowanie zarówno Grupy Robyg jak i naszych klientów. Szybko dostosowaliśmy się do oczekiwań rynku - rozszerzając zdalne kanały kontaktu, wprowadzając video chat, podpis elektroniczny oraz dodatkowe ułatwienia przy wyborze i zakupie mieszkania. Od początku stanu epidemicznego wspieramy finansowo potrzebujących w całej Polsce - szpitale, pogotowia ratunkowe, seniorów, powstańców. Nasze zaangażowanie w życie lokalnych społeczności w miastach i dzielnicach, gdzie budujemy osiedla, jest ważnym elementem społecznej odpowiedzialności. Chcemy pomóc mieszkańcom i firmom także w trakcie odmrażania gospodarki - stąd inicjatywa mobilnych punktów testowania koronawirusa. Dzięki temu wszyscy w sposób odpowiedzialny możemy wracać do normalnego funkcjonowania, ograniczając zagrożenie zakażeniem" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Robyg SA Joanna Chojecka.

Centrum Badań DNA posiada wszystkie niezbędne zgody i certyfikaty do przeprowadzania tego typu testów i jest wpisane na listę Ministerstwa Zdrowia - jako laboratorium upoważnione do przeprowadzenia testów na COVID-19, zaznaczono.

Fundacja K.I.D.S. przeniosła Bank Krwi niemal na blok operacyjny Centrum Zdrowia Dziecka. Klub Innowatorów Dziecięcych Szpitali ogłosił oficjalne zakończenie największego ze zrealizowanych dotychczas projektów - zmodernizowana Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi już działa w nowej lokalizacji. Do tej pory pracownicy szpitala, którzy dostarczali krew na blok operacyjny, musieli pokonać skomplikowaną, ponad 700-metrową trasę. Dziś transport ratujących życie płynów i preparatów to tylko chwila - teraz Bank Krwi znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie sal operacyjnych.

Modernizacja i przeniesienie Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej to projekt o wartości niemal 500 000 zł. Jego realizacja było możliwa, dzięki inicjatywie Fundacji K.I.D.S., która pod koniec 2019 roku zorganizowała wyjątkowy koncert "Wielcy Artyści Małym Pacjentom". Środki ze sprzedaży biletów i cegiełki od darczyńców zasiliły budżet projektu. Dodatkowo inicjatywę wsparła Fundacja Towarzystwo Przyjaciół CZD im dr n. med. Jolanty Chmielik, która pokryła koszty doprowadzenia poczty pneumatycznej oraz Fundacja Serce Dziecka, która zakupiła urządzenie chłodnicze oraz przekazała środki na organizację koncertu, podano.

"Cały projekt był niezwykle przemyślany. Naszą nową Pracownię dzieli od bloku operacyjnego jedyne 30 metrów, a jej nowoczesne pomieszczenia i wyposażenie wspierają nas w codziennej pracy. Dla przykładu, bardzo dobrze została usytuowana i zaprojektowana ekspedycja. Dzięki temu, iż zostało zamontowane okno podawcze, przyjmowanie i wydawanie krwi, i jej preparatów jest wygodne, ale przede wszystkim bezpieczne dla pracowników - szczególnie w dobie koronawirusa" - powiedziała Anna Kwiatek, która od ponad 25 lat koordynuje działania Pracowni.

Bank Krwi w IPCZD został wyposażony w sprzęt chłodniczy, w tym nowe zamrażarki do magazynowania osocza i lodówki, w których umieszczane są próbki pacjentów i odczynniki serologiczne. Zamontowana nowoczesna klimatyzacja zapewnia stałą, prawidłową temperaturę, która nie tylko poprawia komfort pracy, ale przede wszystkim stwarza odpowiednie warunki do przechowywania różnego rodzaju preparatów i prawidłowego działania analizatorów immunohematologicznych.

Pracownia Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi współpracuje z 28 oddziałami i 10 poradniami IPCZD, w szczególności z Blokiem Operacyjnym, Oddziałem Intensywnej Terapii I, Oddziałem Intensywnej Terapii II.

Produkty Dr Irena Eris o wartości około 1,5 mln złotych otrzymało już prawie 200 szpitali w całej Polsce. Dostarcza je pro bono DB Schenker, podały firmy. Zespół przedstawicieli medycznych Dr Irena Eris od połowy marca przekazuje kosmetyki personelowi na oddziałach szpitalnych.

"Celem jest wsparcie, w obecnym, niezwykle trudnym okresie, osób, które na co dzień mierzą się z problemem koronawirusa na pierwszej linii frontu. Przekazujemy kremy do rąk m.in. dla lekarzy, oddziałowych, pielęgniarek, co jest niezbędne przy ciągłym stosowaniu intensywnej dezynfekcji" - wyjaśnia szefowa działu komunikacji z Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris Joanna Łodygowska.

Operator logistyczny postanowił włączyć się w akcję organizowaną przez firmę Dr Irena Eris i pokrywa koszty transportu ponad 55 tys. sztuk kosmetyków wartych blisko 1,5 mln zł. Wśród środków przekazywanych szpitalom i służbom medycznym są kremy do pielęgnacji dłoni, żele służące do mycia czy kremy nawilżające. Oddziały pediatrii, neonatologii i dermatologii otrzymują także emolienty - preparaty do pielęgnacji skóry, dla pacjentów. Działania realizowane są w ramach akcji prowadzonej przez Dr Irena Eris ,,Jesteśmy razem. Pomagamy", podano także.

DB Schenker odbiera produkty z magazynu Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris i dostarcza je do placówek medycznych na terenie całego kraju, realizując również usługę wniesienia z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności. Trudno przewidzieć kiedy zakończy się akcja, wszystko podyktowane jest bieżącą sytuacją w związku z pandemią.

"Kiedy nasz klient, Dr Irena Eris, zaproponował nam udział w akcji wspierającej szpitale i placówki medyczne, zdecydowaliśmy się na wsparcie projektu, bo w tych trudnych chwilach wzajemna pomoc i współpraca partnerów biznesowych są kluczowe. My lubimy pomagać i mamy w tym długą tradycję. Właśnie startują 24 projekty w ramach kolejnej edycji naszego programu wolontariackiego Czas Pomagania" - powiedział CEO klastra Europy Północno-Wschodniej DB Schenker Piotr Zborowski.

Marka Mohito, należąca do polskiej firmy odzieżowej LPP, podsumowała pierwszy etap akcji charytatywnej, w ramach której 10 proc. ze sprzedaży kolekcji Eco Aware trafiło do krakowskich szpitali. Już po trzech tygodniach od jej ogłoszenia firma przekazała na pomoc placówkom medycznym ponad 100 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i środków ochrony niezbędnych do walki z epidemią koronawirusa.

W ramach walki ze skutkami epidemii, LPP sukcesywnie rozszerza zakres pomocy dla najbardziej potrzebujących placówek i organizacji w Polsce. Do działań realizowanych już od wielu tygodniu w ramach projektu #LPPpomaga, dołączyły również poszczególne marki, przeznaczając część wpływów ze sprzedaży swoich produktów na pomoc placówkom medycznym.

"Cieszymy się, że nasza decyzja o przeznaczeniu części wpływów ze sprzedaży kolekcji Eco Aware Mohito spotkała się z tak pozytywną reakcją naszych klientek. To dzięki nim dziś możemy przekazać już kwotę 100 tys. złotych dla szpitali w Krakowie. Co ważne, sukces ten skłonił nas do rozpoczęcia kolejnej akcji. Zgromadzoną na ten moment kwotę planujemy powiększyć o wpływy ze sprzedaży zaprojektowanej specjalnie na potrzeby akcji limitowanej kolekcji koszulek. Połowa przychodów z ich sprzedaży zasili nasze działania pomocowe i dzięki temu na wsparcie w zakupie niezbędnych środków ochronnych będą mogły liczyć kolejne placówki medyczne. To dla nas bardzo ważne, że w tych trudnych chwilach możemy wspomóc najbardziej potrzebujących z najbliższego otoczenia firmy" - powiedziała szefowa marketingu marki Mohito Justyna Para.

Dzięki charytatywnej akcji Mohito część środków pochodzących ze sprzedaży trafiła już do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, gdzie została przeznaczona na zakup systemu dekontaminacji powietrza dla Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych. Z kolei Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, dzięki przekazanej kwocie, miał możliwość zakupienia środków ochrony indywidualnej tj. kombinezonów i fartuchów oraz płynu do dezynfekcji i masek ochronnych, w tym również masek FFP3 i N95, podano także.

Z kolei dochód z zaplanowanej do końca maja sprzedaży limitowanej kolekcji koszulek ,,The future is bright" i ,,Keep going" zostanie przekazany na dalszą pomoc małopolskim ośrodkom ochrony zdrowia. Całkowita pomoc LPP na walkę z pandemią przekroczyła już 5 mln zł.

iTaxi, we współpracy z Warsaw Genomics rozpoczęło dystrybucję testów w kierunku SARS-CoV-2 wśród pacjentów indywidualnych na terenie całej Polski. Wspólne działanie firm przyspieszy proces diagnozowania w łatwy i bezpieczny sposób, podała spółka.

We flotowych autach iTaxi już w marcu zainstalowane zostały przesłony oddzielające pasażera od kierowcy. To jednak nie koniec działań podjętych przez spółkę w walce z pandemią.

"W obliczu tak dynamicznie zmieniającej się sytuacji, w obu firmach podjęliśmy strategiczne decyzje i tym samym nawiązaliśmy współpracę. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie możliwości technologiczne platformy iTaxi oraz zaangażowanie naszych kierowców. Wierzę, że działania podjęte z Warsaw Genomics przyniosą pozytywne efekty, z korzyścią dla wszystkich, którym możemy pomóc" - powiedział partnerships manager w iTaxi Tomasz Soczówka.

Od 18 maja br. firma udostępnia taksówki, które dostarczają testy na koronawirusa pacjentom indywidualnym. Są to wspólne działania iTaxi i Warsaw Genomics - firmy specjalizującej się w diagnostyce molekularnej, która od początku pandemii zrealizowała już ponad 100 000 testów w kierunku koronawirusa na potrzeby systemu ochrony zdrowia.

"Odpowiednio przeszkoliliśmy kierowców w zakresie bezpieczeństwa - każdy z nich otrzymał dodatkowe środki ochrony osobistej. Co ważne, nasi kierowcy nie mają bezpośredniego kontaktu z osobami, którym dostarczają testy. Próbki testów na czas transportu przechowywane są w przestrzeni bagażowej, w dezynfekowanych, zamkniętych pojemnikach. Przekazywanie testów i odbiór próbek realizowane są bezkontaktowo. Wszystkie auta po transporcie testów są ozonowane, więc szansa na kontakt z wirusem osoby postronnej jest praktycznie niemożliwa" - powiedział członek Zarządu iTaxi, dyrektor ds. floty Andrzej Padziński.

Firma BSH w ramach walki z pandemią koronawirusa wyposażyła w najpotrzebniejszy sprzęt AGD ponad 220 placówek medycznych w całym kraju. Wsparcie trafiło m.in. do szpitali zakaźnych, oddziałów ratunkowych, a także wszystkich baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i ma służyć personelowi medycznemu. Wartość przekazanej pomocy wyniosła łącznie 1 mln zł, podała spółka.

Odpowiadając na potrzeby medyków firma BSH zainicjowała akcję #BoschwPogotowiu. W ramach inicjatywy podarowano szpitalom i oddziałom ratunkowym walczącym o życie i zdrowie pacjentów sprzęt AGD marki Bosch, w tym między innymi: pralki, suszarki do ubrań, mikrofale oraz innego typu małe AGD. W sumie przekazano około 1000 sztuk urządzeń o łącznej wartości miliona złotych. Firma zaangażowała się w pomoc medykom już w pierwszych dniach walki z wirusem COVID-19, podano.

Za sprawną koordynację akcji - obejmującą między innymi kontakty ze szpitalami i oddziałami ratunkowymi, przygotowanie sprzętu i koordynację wysyłek kierowanych do 226 placówek w całym kraju - odpowiadał specjalnie powołany do tego zespół, do którego mógł dołączyć każdy chętny pracownik.

"Walka na pierwszej linii frontu z epidemią koronawirusa jest niezwykle trudna i wyczerpująca. Często pracownicy służby zdrowia nie mają czasu, by zatroszczyć się o siebie. Za pośrednictwem akcji #BoschwPogotowiu chcieliśmy wyrazić naszą wdzięczność za ich poświęcenie i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt pozwoli jeszcze lepiej zaspokajać codzienne potrzeby personelu medycznego oraz pomoże zadbać o większy komfort pracy w tym trudnym dla wszystkich okresie. Chciałbym też podziękować całemu zespołowi, który aktywnie i z wielkim zaangażowaniem włączył się w realizację tej inicjatyw" - powiedział członek zarządu w firmie BSH, która jest producentem AGD marki Bosch Krzysztof Nagodziński.

Jednym z beneficjentów akcji BSH jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Wszystkie 22 stacje LPR w całym kraju zostały wyposażone w potrzebne urządzenia AGD.

Polacy a pomoc w walce z COVID-19 - badanie Danone

Polacy doceniają pomoc w walce z pandemią koronawirusa SARS COV-2, jaką niosą nie tylko sami obywatele, ale i firmy. Według 54% badanych, w obecnej sytuacji ogół społeczeństwa jest bardziej niż dotychczas skłonny do wspierania innych. Ponadto aż 93% ankietowanych zauważa zaangażowanie firm w zwalczanie pandemii i jej skutków, wynika z badania na zlecenie firmy Danone.

"Aż 83% badanych jest zdania, że marki powinny angażować się w pomoc w czasie pandemii. Co więcej, zdaniem respondentów firmy nie pozostają bierne - 93% ankietowanych zauważyło, że przedsiębiorstwa oferują swoją pomoc w walce z koronawirusem. Prawie 1/3 wszystkich ankietowanych twierdzi ponadto, że robią to w pełni wystarczający sposób" - czytamy w komunikacie.

Do najbardziej aktywnych branż w ocenie badanych należą gastronomia i hotelarstwo (34%), handel i sprzedaż (31%) oraz produkcja i przemysł (29%). Według ankietowanych, firmy wspierające zwalczanie pandemii najczęściej przekazują środki finansowe służbie zdrowia (37%), szyją maseczki i produkują przyłbice dla personelu medycznego (36%) oraz przekazują swoje produkty, m.in. medykom czy potrzebującym (36%), podano także.

"Z drugiej strony aż 24% badanych stwierdziło, że firmy, w których obecnie są zatrudnieni, w ogóle nie niosą pomocy" - zaznaczono.

Okazuje się, że Polacy są przekonani o skłonności do udzielania pomocy przez duże firmy właścicieli rozpoznawalnych marek, które znają, zaś dużo częściej dostrzegają braki w firmach, w których pracują. Do przedsiębiorstw, które pomagają pracownikom ochrony zdrowia w walce z koronawirusem należą spółki Danone.

"Placówkom medycznym przekazujemy nie tylko nasze produkty, ale i środki ochrony osobistej, a także fundusze na zakup niezbędnego sprzętu. Nasi pracownicy od samego początku angażują się w rozmaite formy wsparcia tych, którzy na pierwszej linii frontu walczą o nasze zdrowie. Łączna wartość rynkowa udzielonej przez nas dotychczas pomocy wyniosła już 2,8 miliona zł" - powiedział prezes Nutricia Polska Paweł Piątek.

Danone wskazał, że mimo pozytywnej oceny zaangażowania biznesu w pomoc w walce z pandemią, respondenci dostrzegli też obszary, w których ich zdaniem marki powinny wykazać się większą aktywnością.

"Podczas gdy 61% badanych przyznało, że firmy w wystarczającym stopniu zapewniają możliwość pracy zdalnej swoim pracownikom i dbają o dostępność środków ochronnych oraz umożliwiają sprawne korzystanie z ich usług w czasie społecznej izolacji, tylko 40% ankietowanych uważa, że przedsiębiorstwa dbają o kontrahentów i partnerów biznesowych. Skutki pandemii już teraz odczuwane są przez firmy na całym świecie, a eksperci wieszczą kryzys ekonomiczny, dlatego zachowanie partnerskich relacji i wzajemna pomoc jest w tym trudnym czasie szczególnie ważne" - podkreślono.

Danone przeznaczył 250 mln euro na wsparcie dla 15 tys. małych firm na całym świecie, z którymi na co dzień współpracuje, w tym dla rolników, dostawców i usługodawców.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 06.05-10.05.2020 przez agencję SW Research na zlecenie Danone Sp. z o.o.metodą wywiadów online (CAWI) na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 1078 ankiet.

PIĄTEK

Grupa Warta wybrała 53 instytucje lokalne zmagające się na co dzień ze skutkami pandemii. Łącznie otrzymają one 5 mln zł. W ich wybór zaangażowani byli agenci spółki, dobrze znający potrzeby lokalnych społeczności, podała Warta.

Wsparcie instytucji w poszczególnych regionach to m.in. efekt działań agentów Warty. W ramach akcji 'Zostań w domu i pomagaj', która promuje bezpieczny, zdalny sposób zawierania ubezpieczeń, Warta przekazuje część składki od polis zawartych w tej formie na działania dotyczące walki z epidemią COVID-19. Na ten cel Warta przeznaczy 5 mln zł, które trafią do wybranych organizacji lokalnych we wszystkich województwach, podano.

"Dbanie o lepsze jutro i współpraca międzyludzka to dla nas niezwykle ważne wartości, które są podstawą wspierania instytucji walczących ze skutkami epidemii. Dzięki naszym agentom pracującym blisko ludzi widzimy, jak ważne jest lokalne wsparcie oraz świadomość, że nikt nie jest osamotniony w tej trudnej walce. Liczę, że środki, które przekazujemy m.in. szpitalom, domom pomocy społecznej, hospicjom, pomogą im skutecznie walczyć z epidemią i pomagać w tych trudnych chwilach" - powiedział prezes Warty Jarosław Parkot.

Środki finansowe trafią m.in. do domów pomocy społecznej, organizacji pożytku publicznego oraz instytucji ochrony zdrowia, które na co dzień mierzą się z rozprzestrzeniającą się pandemią.

Wcześniej 5 mln złotych przekazanych przez Wartę trafiło bezpośrednio do 34 szpitali jednoimiennych i zakaźnych w całej Polsce. Wsparcie pomogło m.in. w zakupie sprzętu medycznego oraz ochronnego dla personelu oraz pacjentów. W sumie Warta przeznacza na walkę z koronawirusem 10 mln zł.

Fundacja 'Pocztowy Dar' kupiła specjalistyczny sprzęt medyczny - analizator immunologiczny, który trafił do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, podała Poczta Polska.

Białostocki analizator to jedyne takie urządzenie w kraju, które jest w posiadaniu regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Będzie obsługiwać pacjentów i próbki od krwiodawców z całej Polski. Przy pomocy analizatora można dokładnie określić poziom przeciwciał Anty- SARS-CoV-IgA, Anty-SARS-CoV-IgG w osoczu krwi pochodzącym od ozdrowieńców i dzięki temu przygotować odpowiednie dawki leczniczego osocza, które będą przeznaczone dla chorych na COVID-19. RCKiK w Białymstoku przygotowuje takie preparaty dla pacjentów szpitali zakaźnych z całego kraju, wyjaśniono.

Urządzenie wraz z odczynnikami i materiałami niezbędnymi do wykonywania badań kosztowało ponad 330 tys. zł. Pieniądze na zakup pochodziły z funduszy spółek z grupy Poczty Polskiej.

"Poczta Polska - jako największa spółka infrastrukturalna w kraju i mająca możliwości logistyczne i kadrowe - włączyła się w walkę z koronawirusem. Spółka na różne sposoby wspiera działania instytucji, które walczą z epidemią m.in. przewozimy i dystrybuujemy materiały higieniczne do szpitali, przychodni, czy aptek. Z kolei z pieniędzy, które pocztowa Fundacja zebrała od spółek z grupy Poczty Polskiej i innych darczyńców kupiliśmy analizator, który w Białymstoku będzie produkował preparaty dla chorych z całej Polski. To ważny element w naszej działalności społecznej, w której kluczową rolę pełnią ludzie. Wierzymy, że działając razem pokonamy epidemię i damy Polakom poczucie większego bezpieczeństwa w obecnej, tak niezwykle wymagającej sytuacji" - powiedział prezes Tomasz Zdzikot.

Aktualnie na całym świecie prowadzone są badania, których celem jest opracowanie skutecznej i bezpiecznej metody leczenia pacjentów z rozpoznaniem COVID-19. Jedną z potencjalnych terapii jest transfuzja osocza ozdrowieńców, którzy przebyli zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i wytworzyli przeciwciała. Kluczową rolę pełni możliwość pozyskania najcenniejszego leku - osocza krwi ozdrowieńców. Osoby które pokonały COVID-19 systematycznie zgłaszają się do Regionalnych Centrów Krwiodawstwa na terenie całego kraju. Leczenie osoczem ozdrowieńców jest bardzo obiecującą metodą leczenia. Do 19 maja br. centra krwiodawstwa na terenie całej Polski pobrały 235 donacji osocza i już 79 jednostek osocza zostało przetoczonych chorym na COVID-19, z nierzadko obserwowanym, spektakularnie szybkim powrotem do zdrowia, zaznaczono.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące