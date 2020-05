Razem przeciw COVID-19 - tygodniowy przegląd działań firm i organizacji

PONIEDZIAŁEK

BNP Paribas Bank Polska dołącza do wsparcia przedsiębiorców w ramach rozpoczętej w kwietniu tego roku akcji ,,OLX 500 na start" i jako partner strategiczny projektu dofinansuje dodatkową kwotą 500 zł przedsiębiorców na największej w kraju platformie ogłoszeniowej. Dzięki wsparciu firm, które do tej pory nie ogłaszały się online, będą miały do wykorzystania na ten cel aż 1000 zł. Bank ufundował aż 1000 takich pakietów, podał bank.

"Czas dla firm nie jest dziś najlepszy. W związku z rozwojem epidemii koronawirusa wiele biznesów uszczupli się finansowo, a część może przestać istnieć. Dlatego tak ważne jest, by zwłaszcza teraz firmy miały możliwość lepszego dotarcia do potencjalnych klientów internetowych, a np. ze względów finansowych jest to dziś niemożliwe. Postanowiliśmy udzielić finansowego wsparcia takim podmiotom i zachęcić do wejścia w eCommerce. Przedsiębiorca otrzyma 1000 zł na promowanie ogłoszeń na OLX, największej bazie ogłoszeń w internecie - 500 zł sfinansuje BNP Paribas. W sumie sfinansujemy aż 1000 takich doładowań" - powiedział dyrektor w BNP Paribas Andrzej Chechliński.

Uczestnicy akcji otrzymają punkty o wartości 1000 zł do wykorzystania na promowanie ogłoszeń przez 90 dni od przystąpienia do programu. W ramach pakietu ogłoszeń można mieć stronę w domenie olx.pl, sprzedawać i oferować bez prowizji, a także korzystać ze wsparcia zespołu pracowników OLXa, którzy doradzą, jak sprawnie i skutecznie przejść proces rejestracji i najlepiej dodać ogłoszenie.

"Siłą serwisu OLX są jego użytkownicy, którzy od lat wspierają przedsiębiorców korzystając z oferty lokalnie i po sąsiedzku. Każdego miesiąca odwiedza nas 12 milionów użytkowników, co oznacza, że co trzeci Polak korzysta z platformy. To tutaj szukają usługodawców, wykonawców i produktów niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, takich jak sprzęt elektroniczny, akcesoria domowe i kuchenne, a nawet meble. Dlatego przeniesienie firmy do internetu powinno dziś stanowić naturalny ruch każdego przedsiębiorcy. Cieszymy się, że wspierając ich w programie ,,OLX 1000 na start" razem z naszym partnerem BNP Paribas możemy im w tym pomóc" - powiedział general manager serwisu OLX Michał Malewski.

W akcji mogą wziąć udział właściciele kont utworzonych po 1 kwietnia 2020 r. lub przed 1 kwietnia 2020 r., którzy nie opublikowali w ramach konta żadnego ogłoszenia związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie handlu przedmiotami ogłoszenia lub opublikowali w ramach tego konta mniej niż dziesięć ogłoszeń związanych z tą działalnością. Z akcji wyłączone są kategorie Motoryzacja i Nieruchomości. Żeby wziąć udział w akcji należy zarejestrować się na stronie start.olx.pl.

Santander Bank Polska oraz Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarze: ,,Transport drogowy rzeczy w post-covidowej rzeczywistości", który odbędzie się 3 czerwca br. o godz. 11:00, podał bank.

"Pandemia koronawirusa wywarła bezprecedensowy wpływ na światową gospodarkę i sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas webinaru eksperci przeanalizują możliwe scenariusze rozwoju branży transportu drogowego w post-pandemicznej rzeczywistości oraz będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie: ,,Czy w nowych okolicznościach przedsiębiorstwa z branży mogą wyjść z kryzysu obronną ręką?" - czytamy w komunikacie.

Dyskusja będzie się toczyć wokół zagadnień:

1. Jak wygląda rynek transportu i funkcjonowanie przedsiębiorstw w czasie pandemii

koronawirusa?

2. Prognozy gospodarcze i scenariusze zmian popytu na usługi transportowe.

3. Działania unijnych i krajowych instytucji w okresie COVID-19 - status prac nad Pakietem

Mobilności. Jakie są oczekiwania branży wobec polskich i unijnych władz?

4. Czy pandemia koronawirusa wprowadzi trwałe zmiany w sektorze transportu i w modelu

działalności przedsiębiorstw?

Panelistami będą eksperci: Piotr Bielski - dyrektor departamentu analiz ekonomicznych, Santander Bank Polska, Paweł Moder - CEO, Link Sp. z o.o. , prof. dr hab.Wojciech Paprocki - dyrektor Instytutu Infrastruktury Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa , Paweł Trębicki - dyrektor generalny, wiceprezes, Raben Transport Sp. z o.o. , Maciej Wroński - prezes Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska. Spotkanie moderować będzie Martyna Dziubak - Dyrektor ds. sektora motoryzacji i TSL, Santander Bank Polska.

Webinar jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich zainteresowanych.

Shoper dołączył jako partner akcji 'Zarabiaj Online', której której głównym zadaniem jest umożliwienie - małym firmom i sklepom, które do tej pory nie działały w e-handlu - łatwego startu ze sprzedażą w internecie, podała firma.

Moment jest nieprzypadkowy - od marca 2020 roku, przez pandemię koronawirusa wielu przedsiębiorców szukają nowych kanałów dotarcia do klienta. Najpierw zamknięte galerie i restauracje, potem kolejne ograniczenia w handlu spowodowały, że także kupujący coraz chętniej robili zakupy przez internet, bez ruszania się z domów. W tym celu Agencja Rozwoju Przemysłu SA postanowiła zachęcić firmy, które do tej pory nie prowadziły sprzedaży online, do współpracy z platformami sprzedaży internetowej, podano.

"Od lat zachęcamy małe i duże firmy do przeniesienia się do internetu oraz skorzystania z nowoczesnych i gotowych rozwiązań, dzięki którym sprzedawać można niemal z dnia na dzień. Gotowy sklep internetowy Shoper z podstawowymi elementami do sprzedaży uruchamiamy już w 24 godziny, do trzech dni można mieć bardziej zaawansowane rozwiązanie - i jest to najszybszy czas, w jakim można wystartować z profesjonalnym biznesem online. Biorąc udział w kampanii Zarabiaj Online chcemy pokazywać te możliwości przedsiębiorcom, którzy wcześniej nie rozpatrywali w ogóle takiej sposobności, ale do zmiany kanału sprzedaży na internet zmusiła ich obecna sytuacja"- powiedziała marketing manager Shoper Oliwia Tomalik.

Samo przeniesienie firmy do internetu jest dziś bardzo proste. Formalności zajmują kilkadziesiąt minut, ale żeby firma mogła profesjonalnie sprzedawać, potrzebuje jeszcze odpowiedniego systemu, dzięki któremu będzie mogła wystawiać swoje produkty, sprzedawać je i jednocześnie obsługiwać w sposób bezpieczny płatności, wysyłki towarów oraz ewentualne zwroty. Te jednak nie powinny zrażać nikogo do startu sprzedaży online - dzisiejsze rozwiązania pozwalają na sprawnym uruchomieniu własnego sklepu nawet bez znajomości technikaliów, podkreślono.

"Shoper dostarcza gotowe rozwiązanie dla e-sklepu, a także mocne wsparcie techniczne. Realizujemy projekty na specjalne zamówienie i prowadzimy konfigurację sklepu na życzenie - wszystko zależy od potrzeb firmy, która zamierza wystartować w kanale online. Wszystko też można ustalić podczas pierwszego kontaktu: przedstawić swoją wizję sklepu i dostosować do odpowiedniego rozwiązania, jakie mamy w swojej ofercie" - dodała Tomalik.

Shoper podał, że przez cały kwiecień 2020 roku na platformie założyło się aż o 137% więcej nowych sklepów niż w kwietniu przed rokiem. Co więcej, wszystkie sklepy zanotowały też o 119% więcej transakcji niż rok wcześniej. Wartość sprzedaży we wszystkich sklepach internetowych Shoper wzrosła o 122%.

Platforma zakupowa goodie oferuje firmom możliwość bezpłatnej promocji i trafienia z ofertą do szerokiej grupy klientów, podało Millennium Goodie.

"Codziennie pracujemy z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i świetnie rozumiemy stojące przed nimi obecnie ogromne wyzwania. Oferujemy bezpłatne wsparcie i pomagamy im robiąc to, na czym znamy się doskonale, precyzyjnie docierając z prezentacją oferty do potencjalnej grupy klientów firmy"- powiedziała członek zarządu Millennium Goodie Beata Krupińska.

Aby skorzystać z usługi wystarczy zgłosić ofertę, wysyłając jej opis pod adres kontakt@goodie.pl, w temacie wpisując ,,goodie - pomoc dla firm". W mailu należy przesłać: opis oferty, adres firmy - restauracji, salonu, biura - aby goodie mogło dotrzeć do użytkowników aplikacji w pobliżu firmy, link do strony internetowej firmy (ewentualnie do profilu firmy w mediach społecznościowych), grafiki w formacie 1180 x 590 oraz 1180 x 260.

Propozycja skierowana jest do niesieciowych, pojedynczych obiektów. Można promować zarówno bieżącą ofertę, jak i sprzedaż voucherów do wykorzystania w terminie późniejszym. goodie zastrzega sobie prawo do nieopublikowania oferty w przypadku niedostarczenia któregoś z ww. materiałów lub w przypadku kwestii formalnych, uniemożliwiających publikację.

Aplikacja mobilna goodie i strona internetowa www.goodie.pl to wygodny doradca zakupowy, dający szybki dostęp do informacji o zniżkach, wyprzedażach i promocjach w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz do elektronicznych wersji gazetek zakupowych. Z goodie cashback można zyskać zwrot części wydatków za zakupy w kilkuset sklepach online. Aplikacja pozwala założyć karty stałego klienta galerii handlowych i korzystać z najlepszych okazji cenowych.

Fundacja Adamed w ramach programu edukacyjnego ADAMED SmartUP organizuje otwarte, bezpłatne webinary dotyczące wirusologii, ze szczególnym uwzględnieniem wirusa SARS-CoV-2. Pierwsze zajęcia startują już 3 czerwca.

Wykłady online poprowadzi dr n. biol. Magdalena Richter, pracująca obecnie m.in. w laboratorium testującym na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wcześniej naukowe doświadczenie zdobywała w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN oraz na Uniwersytecie w Cambridge, podano.

Zajęcia odbędą się - według poniższego harmonogramu:

3 czerwca, środa - Czym jest wirus? Czy wirus żyje?

5 czerwca, piątek - Skąd się wziął wirus SARS-CoV-2?

8 czerwca, poniedziałek - Jak możemy zatrzymać wirusa?

10 czerwca, środa - Jak zbudowany jest wirus?

Webinary dedykowane są przede wszystkim młodzieży szkolnej, jednak pozostają otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Do szkół objętych patronatem KGHM Polska Miedź zostanie przekazanych ponad 420 litrów płynu biobójczego i ponad 8,5 tys. saszetek po 3 ml. Spółka wspiera 8 placówek oświatowych, które aktualnie przygotowują się do organizacji egzaminów maturalnych, podał KGHM.

"Współpraca ze szkołami Zagłębia Miedziowego jest dla KGHM niezwykle istotna. Pomagamy nie tylko dlatego, że są to szkoły w Zagłębiu, ale dlatego, że są to szkoły, które przygotowują naszych przyszłych pracowników. Przed uczniami teraz zarówno egzaminy ósmoklasistów jak i matury. Życzę wszystkim pomyślności i połamania piór. A przekazywany płyn biobójczy jest po to, by egzaminy dojrzałości przebiegły w jak najbardziej spokojnej i bezpiecznej atmosferze" - powiedział prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński.

Szkoły objęte patronatem w programie ,,Kompetentni w branży" zwróciły się do Fundacji KGHM z wnioskami o darowiznę w formie płynu Nitrosept. Płyn produkowany jest przez spółkę KGHM NITROERG.

Każdy uczeń otrzyma specjalny pakiet: 2 pary rękawiczek, płyn dezynfekujący oraz komin - sportowy. Najliczniejszą szkołą w programie jest Zespół Szkół nr 1 im. B. Krupińskiego w Lubinie. Znany jako ceglanka kształci aż w 6 zawodach objętych patronatem KGHM.

Patronatem KGHM Polska Miedź S.A. objęte są następujące placówki: Zespół Szkół im. B. Krupińskiego w Lubinie, Zespół Szkół Mechanicznych w Bolesławcu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego w Legnicy, Zespół Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie, Zespół Szkół Politechnicznych w Głogowie, Zespół Szkół im. Wyżykowskiego w Głogowie, Zespół Szkół w Chocianowie, Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonych w Polkowicach.

Link4 wprowadza do pakietu Dziecko ubezpieczenie zachorowania na COVID-19. W ten sposób ubezpieczyciel chce wesprzeć rodziców, którzy obawiają się wystąpienia zarażenia koronawirusem u swoich dzieci. Nowy zakres obowiązuje od piątku, 29 maja, podała spółka.

Dodanie COVID-19 do zakresu ubezpieczenia poważnego zachorowania to odpowiedź LINK4 na panującą w Polsce pandemię koronawirusa. Rodzice, których pociechy zostaną zarażone, otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 5 tys. zł oraz dodatkowo 100 zł za każdy dzień spędzony przez dziecko w szpitalu. Bez zmian pozostają dotychczasowe świadczenia, czyli na wypadek zachorowania na sepsę, inwazyjną chorobę pneumokokową, a także wstrząśnienia mózgu, podano.

"Kiedy dwa lata temu tworzyliśmy linię produktową Link4 Mama i Link4 Dziecko, chcieliśmy w pełni odpowiedzieć na potrzeby przyszłych i obecnych rodziców. Dziś żyjemy w innej rzeczywistości, która budzi niepokój przede wszystkim o zdrowie nasze i naszych bliskich. Chcemy odpowiedzieć na te nowe obawy i dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć zakres ubezpieczenia o chorobę COVID-19. Chcemy powiedzieć mamom, że nie są same i że mogą na nas liczyć" - wyjaśnia członek zarządu LINK4 Patrycja Kotecka.

Pakiet Link4 Dziecko obejmuje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia do 100 tys. zł, a także ubezpieczenie Assistance Zdrowie i Szybka Pomoc, polegające na organizacji i świadczeniu pomocy w zdarzeniach ubezpieczeniowych. W razie nieszczęśliwego wypadku firma wypłaci świadczenie na podstawie dokumentów medycznych, bez konieczności czekania na zakończenie leczenia.

Samsung podarował zakaźnym szpitalom jednoimiennym, zrzeszonym w Polskiej Federacji Szpitali oraz Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu MSWiA, szafy odświeżające ubrania AirDresser. Urządzenia te pozwalają na szybkie usunięcie z odzieży wirusów, bakterii, alergenów, substancji szkodliwych oraz zapachów za pomocą pary oraz gorącego powietrza, podała firma.

Tradycyjne procedury czyszczenia specjalistycznej odzieży są czasochłonne i nie zawsze pozwalają efektywnie pozbyć się zanieczyszczeń. Dlatego marka Samsung postanowiła przekazać do wybranych szpitali jednoimiennych, zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali oraz do szpitala MSWiA, swoją nowość rynkową - szafy odświeżające AirDresser. Urządzenia te pozwalają na szybkie i dokładne wyczyszczenie ubrań, które następnie nadają się natychmiast do założenia, podano.

"W imieniu Polskiej Federacji Szpitali #PFSz, a szczególnie w imieniu obdarowanych szpitali bardzo dziękuję firmie Samsung za przekazanie szaf odświeżających ubrania AirDresser. Pragnę podkreślić świetną współpracę z przedstawicielami firmy na wszystkich etapach projektu, począwszy od nawiązania z nami kontaktów, a skończywszy na dostarczeniu urządzeń do szpitali. Spotkaliśmy się z wysokiej klasy odpowiedzialnością społeczną międzynarodowej korporacji obecnej od wielu lat na polskim rynku. Podarowane szpitalom urządzenia przyczynią się nie tylko do dalszej walki z COVID-19, ale także do zapewnienia możliwie najwyższego poziomu higieny odzieży personelu szpitali. Polska Federacja Szpitali jest najbardziej reprezentatywną organizacją pracodawców szpitali w Polsce, aktywną także na forum międzynarodowym jako przedstawiciel polskich szpitali. Chętnie koordynujemy projekty pomocowe dla szpitali, szczególnie w czasach pandemii COVID-19. Dziękuję także Urszuli Szybowicz, menedżerowi projektów #PFSz za sprawne

zarządzanie przedsięwzięciem ze strony #PFSz"" - powiedział prezes Polskiej Federacji Szpitali proc. Jarosław J. Fedorowski.

Testy przeprowadzone w Laboratorium Uniwersytetu Koreańskiego dowiodły, że AirDresser podczas programu czyszczenia o nazwie

"Dezynfekcja" potrafi usunąć z odzieży do 99,9% trzech typów wirusów: adenowirusów, wirusów grypy, herpeswirusów - oraz dwóch typów bakterii - Escherichia coli (pałeczka okrężnicy) oraz Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty). Z kolei badania przeprowadzone przez Intertek, globalnego lidera w badaniach i certyfikacji produktów, wykazały, że Samsung AirDresser podczas tego samego programu usuwa do 99% roztoczy i kurzu. Dużym ułatwieniem dla szpitali jest także fakt, iż szafa parowa AirDresser nie wymaga bezpośredniego podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, może być więc ustawiona w dowolnym miejscu np. na korytarzu lub w pokoju przeznaczonym do odpoczynku, podkreślono.

Szafy odświeżające AirDresser trafiły do wybranych szpitali jednoimiennych w całej Polsce, zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali oraz do trzech szpitali niezrzeszonych, zajmujących się leczeniem pacjentów zakażonych wirusem COVID-19.

Donacja szaf odświeżających ubrania jest kontynuacją akcji pomocowych dla służby zdrowia prowadzonych przez Samsung. W marcu firma podarowała pralki i suszarki do Związku Zawodowego Pracowników Państwowego Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego przy ,,Meditrans".

